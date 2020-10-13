В Rolls-Royce объяснили, почему Phantom останется без полного привода

Новый Rolls-Royce Ghost построен на силовой структуре, известной как «Архитектура роскоши», технологически родственной с моделями Phantom VIII и Cullinan. Эта платформа предусматривает цельноалюминиевый несущий кузов с ручной сваркой панелей и допускает использование полного привода. В том числе с регулировкой дорожного просвета, как на внедорожнике Cullinan.

Сегодня роскошные седаны размерного класса F (его также называют представительским) продаются с полным приводом в подавляющем большинстве случаев: это справедливо и для S-Класса, и для седьмой серии BMW, и тем более для Audi A8, у которой вообще нет моноприводных модификаций. Легковые модели люксовых марок также оснащаются полным приводом: Bentley Flying Spur, Maserati Quattroporte, Porsche Panamera, Mercedes-Maybach S-Class. Новое поколение Rolls-Royce Ghost также имеет систему полного привода.