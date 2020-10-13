В Rolls-Royce объяснили, почему Phantom останется без полного привода

Новый Rolls-Royce Ghost построен на силовой структуре, известной как «Архитектура роскоши», технологически родственной с моделями Phantom VIII и Cullinan. Эта платформа предусматривает цельноалюминиевый несущий кузов с ручной сваркой панелей и допускает использование полного привода. В том числе с регулировкой дорожного просвета, как на внедорожнике Cullinan.
Сегодня роскошные седаны размерного класса F (его также называют представительским) продаются с полным приводом в подавляющем большинстве случаев: это справедливо и для S-Класса, и для седьмой серии BMW, и тем более для Audi A8, у которой вообще нет моноприводных модификаций. Легковые модели люксовых марок также оснащаются полным приводом: Bentley Flying Spur, Maserati Quattroporte, Porsche Panamera, Mercedes-Maybach S-Class. Новое поколение Rolls-Royce Ghost также имеет систему полного привода.
Мы предположили, что спрос на полноприводную трансмиссию может появиться и у покупателей флагманского Phantom, самого крупного, дорогого и роскошного автомобиля марки. И поинтересовались у главного инженера нового Ghost Джонатана Симмса, готова ли компания к таким запросам. Симмс подтвердил «Мотору», что технически Rolls-Royce в состоянии построить Phantom с полным приводом, если такое пожелание будет исходить от клиентов.
Однако в настоящее время такой потребности у них нет. В частности, инженер привел в пример российских покупателей марки: «До запуска Cullinan мы много общались с клиентами из России, важного для нас рынка. В стране, где внедорожники особо популярны, мы получили много запросов на традиционную модель повышенной проходимости, а вовсе не на более проходимый Phantom».
По словам Симмса, Phantom остается вершиной ездового комфорта среди всех Rolls-Royce, и чаще всего используется с шофером. Порядка ста килограммов, которые автомобиль прибавит с установкой полного привода, внесут свои, пусть и микроскопические коррективы в плавность хода, известную как «полет ковра-самолета». В частности, увеличением неподрессоренных масс. Таким образом, полного привода на Phantom в качестве инициативы инженеров ждать не стоит.
Более того, покупательское поведение клиентов Rolls-Royce не всегда совпадает с таковым у покупателей других автомобилей. В частности, более вероятна ситуация, что владелец «Фантома» также купит себе Cullinan, а теперь, возможно, и Ghost для езды за рулем. В компании новую модель считают наиболее интересной с точки зрения вождения. При этом подчеркивается, что речь не идет о спортивной езде — скорее, новый Ghost обеспечивает наибольшее вовлечение в процесс управления, чем любой другой Rolls-Royce в истории.
Для этого у «Призрака» есть не только полноприводная трансмиссия и подруливающая задняя ось, но и подвеска с системой Planar. Она состоит из демпфера верхнего поперечного рычага, набора стереокамер Flagbearer, считывающих информацию с полотна на скоростях до 100 километров в час, и подключенного к навигационной системе «автомата». Двигатель под стать характеру — это знакомый по «Фантому» V12 6.75 с двумя турбокомпрессорами, выдающий 571 лошадиную силу и 850 Нм крутящего момента.