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9:00

Редчайший Rolls-Royce с метеоритом в салоне продадут в России

Компания привезла к нам один из 25 экземпляров коллекционного Phantom Tranquility

Компания Rolls-Royce привезла в Россию один из 25 экземпляров коллекционного Phantom Tranquility. Седан, салон которого украшает частичка настоящего метеорита, посвящен новаторам и визионерам, а его цена — 60 150 000 рублей.

В декоре Rolls-Royce Phantom Tranquility обыгрывается космическая тема: «Галерея» — так в компании называют узорчатое стеклянное полотно на передней панели, — выполнена по мотивам рентгеновских апертурных масок британской метеорологической ракеты Skylark (её запуски проводились с 1957 по 2005 год), а регулятор громкости украшен фрагментом метеорита Муонионалуста, найденного в 1906 году недалеко от шведской деревни Киткиоярви, с указанием координат точного места обнаружения октаэдрита.

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Декоративная композиция «Галереи» изготовлена из полированной нержавеющей стали, 24-каратного золота и алюминия. Выбор цветовой гаммы интерьера — аллюзия к светлой и темной сторонам Луны: все экземпляры Phantom Tranquility предлагаются с отделкой салона белой Arctic White или серой Selby Grey кожей. Переднюю панель и центральную консоль в обоих случаях покрывают глянцевым или шлифованным шпоном с металлическим эффектом, а крышку бардачка и дверные подлокотники декорируют матовым материалом.

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Еще одна отсылка к теме космических исследований — покрытые золотом декоративные сетки динамиков акустической системы Bespoke Audio. Они вдохновлены позолоченными информационными пластинками с записью приветствий на нескольких языках, звуков и изображений, описывающих разнообразие жизни и культуры на Земле, которые прикрепили к аппаратам «Вояджер-1» и «Вояджер-2» в 1977 году. Среди других особенностей Phantom Tranquility — часы Technical и статуэтка «Дух экстаза» из титана с золотыми акцентами.

По технике никаких изменений нет. Rolls-Royce Phantom оснащен 6,75-литровым твин-турбо двигателем V12, выдающим 571 лошадиную силу и 900 Нм крутящего момента, восьмидиапазонным автоматом ZF, адаптивной пневматической подвеской и полноуправляемым шасси.