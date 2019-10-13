Редчайший Rolls-Royce с метеоритом в салоне продадут в России

Еще одна отсылка к теме космических исследований — покрытые золотом декоративные сетки динамиков акустической системы Bespoke Audio. Они вдохновлены позолоченными информационными пластинками с записью приветствий на нескольких языках, звуков и изображений, описывающих разнообразие жизни и культуры на Земле, которые прикрепили к аппаратам «Вояджер-1» и «Вояджер-2» в 1977 году. Среди других особенностей Phantom Tranquility — часы Technical и статуэтка «Дух экстаза» из титана с золотыми акцентами.