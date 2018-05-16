Видео: пикап едет по отбойнику на шоссе и сбивает столбы

Водитель пикапа Ford не справился с управлением и наехал на бетонный отбойник, разделяющий шоссе, проходящее через американский город Милуоки, штат Висконсин. Прибывшие на место аварии сотрудники полиции задержали автовладельца за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает телеканал CBS New York.

На размещенном в сети YouTube ролике видно, как красный пикап едет по отбойнику и сбивает две мачты освещения. Одна из них падает на двигающийся в противоположном направлении автомобиль. Сообщается, что в результате инцидента повреждения получили несколько машин, но никто из водителей и пассажиров не пострадал.

Видео с YouTube-канала CBS New York.

Зимой на американском шоссе номер 44, неподалеку от города Маршфилд произошла авария, в которой пострадало более 60 автомобилей. Последствия крупного ДТП сняли с дрона и выложили в Сеть участники добровольной пожарной бригады Конуэйя.