Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:40

УАЗ Пикап с «автоматом» начали продавать за 1,2 миллиона рублей

На рынок вышла новая модификация модели с автоматической коробкой

УАЗ Пикап
Лиза Будрина
Ульяновский автозавод выводит на рынок УАЗ Пикап с «автоматом» Punch Powerglide, работающим в паре с 2,7-литровым мотором ZMZ мощностью 150 сил. Цены на такую модификацию варьируются от 1 181 000 до 1 420 000 рублей в зависимости от комплектации.

Новинка оснащается 16-дюймовыми дисками, системами помощи при езде по бездорожью, противотуманками, климат-контролем, а также мультимедийной системой на платформе Android. В исполнении «Премиум» для пикапа доступен руль с кнопками управления мультимедийной системой и круиз-контролем, а также регулировка водительского кресла по высоте.

Тест Патриота с автоматической трансмиссией: 100 тысяч рублей за коробку, как у BMW

В топовой комплектации Пикап получил кожаную обивку сидений, камеру заднего вида, подлокотник с двумя подстаканниками для пассажиров второго ряда и бескаркасные щетки стеклоочистителя.

Цены на Пикап с двигателем ЗМЗ 2.7 и автоматической коробкой Punch:

КомплектацияСтоимость (в рублях)
Оптимум1 181 000
Премиум1 333 000
Статус1 420 000

Стартовая стоимость модели с автоматической трансмиссией на 341,1 тысячи больше, чем на базовый Пикап с механической коробкой передач, и на 147 тысяч дороже внедорожника с аналогичной установкой.

За доплату доступны дополнительный отопитель салона (9100 рублей), предпусковой подогреватель с таймером и функцией автономного отопителя (44 900 рублей) и блокировка дифференциала заднего моста (38 900 рублей).

Источник: УАЗ