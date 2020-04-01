УАЗ Пикап с «автоматом» начали продавать за 1,2 миллиона рублей

Новинка оснащается 16-дюймовыми дисками, системами помощи при езде по бездорожью, противотуманками, климат-контролем, а также мультимедийной системой на платформе Android. В исполнении «Премиум» для пикапа доступен руль с кнопками управления мультимедийной системой и круиз-контролем, а также регулировка водительского кресла по высоте.
В топовой комплектации Пикап получил кожаную обивку сидений, камеру заднего вида, подлокотник с двумя подстаканниками для пассажиров второго ряда и бескаркасные щетки стеклоочистителя.
Цены на Пикап с двигателем ЗМЗ 2.7 и автоматической коробкой Punch:
|Комплектация
|Стоимость (в рублях)
|Оптимум
|1 181 000
|Премиум
|1 333 000
|Статус
|1 420 000
Стартовая стоимость модели с автоматической трансмиссией на 341,1 тысячи больше, чем на базовый Пикап с механической коробкой передач, и на 147 тысяч дороже внедорожника с аналогичной установкой.
За доплату доступны дополнительный отопитель салона (9100 рублей), предпусковой подогреватель с таймером и функцией автономного отопителя (44 900 рублей) и блокировка дифференциала заднего моста (38 900 рублей).