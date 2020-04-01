УАЗ Пикап с «автоматом» начали продавать за 1,2 миллиона рублей

Новинка оснащается 16-дюймовыми дисками, системами помощи при езде по бездорожью, противотуманками, климат-контролем, а также мультимедийной системой на платформе Android. В исполнении «Премиум» для пикапа доступен руль с кнопками управления мультимедийной системой и круиз-контролем, а также регулировка водительского кресла по высоте.