UAZ Patriot с автоматом

На тех самых предсерийных Патриотах начало проворачивать вкладыши коленвала. Частники, которые уже успели забрать машины, были срочно вызваны дилерами для устранения проблем, и всю партию этих Патриотов, в которой насчитывалось около 600 экземпляров, отправили на автовозах обратно в Ульяновск. Якобы для перепрошивки коробки передач, как об этом говорили клиентам, но на самом деле для замены мотора!

Эту информацию нам подтвердили источники в Ульяновске и один из дилеров. Все они, само собой, пожелали остаться анонимными. Кроме того, покупатели, чьи машины уже вернулись обратно, обнаружили некоторые следы, подтверждающие замену двигателя, например, болты со сбитой краской и маркировкой.