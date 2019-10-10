UAZ Patriot с автоматом

Скандал и бракованные моторы!
Первая опытная партия из предсерийных Патриотов с автоматом отправилась к дилерам еще в конце сентября. Но вместо того, чтобы использоваться исключительно в качестве демонстрационных и тестовых экземпляров, а также попасть во флит-парки различных лояльных заводу учреждений, некоторые из этих машин были проданы частникам. Те, в свою очередь, уже были готовы забрать свои новенькие Патриоты, как вдруг возникли проблемы, и дилеры повсеместно стали отказывать в выдаче, ссылаясь то ли на задержку в поставках, то ли на отсутствие ПТС.
На деле все оказалось куда серьезнее. Суть в том, что на Патриоте с автоматом дебютировала новая версия мотора ZMZ Pro. Если в позапрошлом году модернизация была особенно масштабной, и мощность при том же объеме 2,7 л выросла со 135 до 150 сил, то в этот раз характеристики остались прежними. Было изменено всего 30 деталей, правда, доработка коснулась не только системы охлаждения, но и блока, головки цилиндров и коленвала. К сентябрю Заволожский моторный завод поставил в Ульяновск опытно-промышленную из 600 таких двигателей, и тут случилась катастрофа.
На тех самых предсерийных Патриотах начало проворачивать вкладыши коленвала. Частники, которые уже успели забрать машины, были срочно вызваны дилерами для устранения проблем, и всю партию этих Патриотов, в которой насчитывалось около 600 экземпляров, отправили на автовозах обратно в Ульяновск. Якобы для перепрошивки коробки передач, как об этом говорили клиентам, но на самом деле для замены мотора!
Эту информацию нам подтвердили источники в Ульяновске и один из дилеров. Все они, само собой, пожелали остаться анонимными. Кроме того, покупатели, чьи машины уже вернулись обратно, обнаружили некоторые следы, подтверждающие замену двигателя, например, болты со сбитой краской и маркировкой.
В чем же причина поломок? Увы, об этом нам неизвестно, но, по слухам, дело в масляном голодании или банальном перекруте. Обидно, что в этой ситуации УАЗ не признает свою вину и продолжает отмалчиваться, повторяя, как заклинание, историю о перепрошивке автомата. Между тем, неделю назад в Заволжье началось серийное производство новых моторов, и очень надеюсь, что инженеры справились с этой проблемой. Ну, а теперь собственно, переходим к тест-драйву двухпедального Патриота, в ходе которого, кстати, ни один мотор не пострадал.
Ульяновск, у нас проблемы!
За последние шесть лет продажи Патриота сократились в полтора раза и продолжают падать, несмотря на прошлогоднее оживление рынка, несколько серьезных рестайлингов и вереницу различных спецверсий, вроде утилитарного Патриота Классик, яркого Life Style и машин с экспедиционным пакетом. Вместо 20 тысяч Патриотов, реализованных в 2015-м году, в этом, дай бог, купят тысяч 12. Вот почему заводчане так активно зашевелились и все-таки удовлетворили главный запрос клиентов на появление автоматической трансмиссии.
Напомним, что в прошлом году, в рамках обновления, Patriot, помимо мотора ZMZ Pro, получил серьезно модернизированную ходовую часть и множество мелких доработок. В подвеске перенастроили амортизаторы, спереди появился передний мост с открытыми поворотными кулаками, рулевым демпфером и улучшенной геометрией, сзади — более мягкие рессоры и похудевший стабилизатор.
Патриоту с «механикой» достался рычаг коробки со встроенным демпфером и новое сцепление со сниженным усилием выжима. Кроме того, нежнее стали работать механизмы дверных ручек, изменились уплотнители дверных проемов, внутри на стойках «выросли» поручни, была переделана вытяжная вентиляция, подкрылки из пластиковых превратились в фетровые, плюс немного поработали над шумоизоляцией. И теперь на такой Patriot ставится шестиступенчатый классический автомат американского происхождения, собирающийся во Франции под бельгийским брендом Punch Powerglide.
Что ты такое, Punch Powerglide?
В 1983 году молодой и амбициозный бельгиец по имени Гвидо Дюмари приобрел компанию New Impriver, которая специализировалась на производстве металлических декоративных табличек и эмблем. Так началась долгая и успешная история крупного бельгийского холдинга Punch. В разные годы Дюмари занимался электроникой, обработкой металла, пластиком, промышленной печатью и различными компонентами для автомобильной промышленности.
А отделение Punch Powerglide образовалось в конце 2012-го, когда одна из многочисленных компаний Дюмари поглотила французское предприятие концерна General Motors в Страсбурге, выпускавшее автоматические коробки передач аж с 1967 года.
Иными словами, шестиступенчатый автомат Punch Powerglide 6L50, выбранный уазовцами для Патриота, — это не что иное как одноименная джиэмовская коробка, впервые увидевшая свет еще тринадцать лет назад на седане Cadillac STS и кроссовере Cadillac SRX.
Так причем здесь BMW?
При том, что с начала 1990-х и на протяжении 2000-х на BMW ставились не только немецкие автоматы ZF, но и те самые американские производства страсбургского предприятия GM. Сперва это была четырехступенчатая коробка 4L30-E, которую можно встретить на «трешке» E36 и «пятерке» E34, позднее появилась «пятиступка» 5L40-E для E46, E39 и первого поколения X5, а «патриотовская» шестиступенчатая коробка с 2007 года ставилась, к примеру, на «трешку» E90, «копейку» E87 и X3 E83. Замечу, что эта трансмиссия в спецификации BMW имела индекс 6L45, хотя «пятидесятка» рассчитана на тот же максимальный входной крутящий момент в 450 Нм.
Интересно, что уже давно эксклюзивным поставщиком автоматов для BMW является ZF, а с 2014 года эти коробки делают в том числе и на страсбургском заводе Punch Powerglide, причем французский тираж уже превысил миллион экземпляров.
Что с надежностью, обслуживанием и ресурсом?
В случае с Патриотом, мотор которого выдает 235 Нм, у автомата 6L50 получается почти двукратный запас прочности по моменту, что, конечно же, здорово для тяжелого внедорожника, который будет месить грязь, буксировать прицеп, ездить на огромных колесах и прочими способами издеваться над трансмиссией.
Сама коробка 6L50 снискала репутацию сравнительно надежной, однако, как и на любом другом автомате, нужно следить за уровнем и состоянием масла и менять его раз 60–80 тысяч километров, несмотря на то, что сам завод, по современной традиции, вообще не регламентирует обслуживание данного агрегата.
Замена 10 литров ATF Dexron VI с фильтром обойдется примерно в 10 тысяч рублей. Расчетный ресурс 6L50, по словам инженера Punch Powerglide, составляет аж 320 тысяч километров, ну а если коробку все же удастся убить, то капитальный ремонт в специализированной мастерской (дилеры, само собой, поменяют агрегат в сборе за астрономическую сумму) выйдет в районе ста тысяч рублей.
Пробуем автомат в деле
Массивный селектор на центральном тоннеле смотрится удивительно гармонично. Можно было бы сделать его чуть повыше, но даже так в ладонь он ложится отменно. Аккуратная декоративная накладка прямого паза никуда не топорщится и не люфтит, но почему же китайский тросовый механизм выбора режимов коробки работает настолько никудышно?
Ход у него тяжелый и вязкий, словно от закисшего тросика, и четкого перехода между положениями не чувствуется, из-за чего я несколько раз попадал в «N», хотя целился из «драйва» в «реверс». Эх, УАЗ, мы еще не тронулись с места, а впечатление уже так себе…
Однако на ходу, на удивление, все неплохо. На любое нажатие педали газа Patriot реагирует логично и предсказуемо. Старт с места и толкание в пробке — без проблем, разгон — с плавными переключениями, и даже если нужно внезапно ускориться, автомат легко и непринужденно скачет вниз по передачам.
Получается вполне гармоничная настройка, которой уазовцы вместе с инженерами Punch и Bosch (поставщик блока управления двигателем) добились всего за 14 месяцев.
За сколько до сотни?
Не понимаю! Может в этот нафаршированный Patriot с 18-дюймовыми колесами по ошибке засунули старую версию мотора ZMZ? Раз он дергается в конвульсиях на низких оборотах и почти не оживает на верхах, обгонять невозможно, и 100 км/ч, по ощущениям, — как максималка. Еще и плавность хода неважная. На грунтовке жить можно, но как только появляются неровности поострее, например, камни или гребенка, тряска сводит с ума. Нет, такой Patriot нам не нужен. Дайте тот, что на 16-дюймовых дисках!
Вот он и помягче, и при старте в две педали неожиданно бодро прыгает вперед, активно, примерно за десять секунд, набирает 80 км/ч, и еще через четыре разменивает сотню. Такую динамику уже не назвать ущербной, и, мне кажется, что при удачном стечении обстоятельств этот Patriot даже сможет «выехать» из четырнадцати секунд. Весьма сомнительное достижение для 2019 года — скажете вы и, несомненно, будете правы. Ведь с пассажирами и забитым под завязку багажником все станет совсем грустно, и мы в очередной раз повторим: Патриоту, как воздух, нужен мощный и при этом экономичный мотор. Говорят, уазовцы готовят что-то с турбонаддувом.
Какой расход?
Шестая передача у автомата «длиннее», чем пятая у «механики» — 0,67 против 0,88. Поэтому обороты при движении по трассе ниже: при 100 км/ч тахометр показывает всего «2300» — и длинные перегоны с новой трансмиссией должны стать дешевле, но аппетит у «автоматического» Патриота в цикле город-трасса-бездорожье все равно нескромный. Какой именно, пришлось вычислять самому.
На вопрос, почему бортовой компьютер так и не научился показывать средний и мгновенный расход топлива, уазовцы отводят глаза и твердят что-то невнятное про недобросовестность поставщика приборной панели, но я схитрил и замерил расход дедовским способом при помощи заправки до щелчка. Вышло 17,2 л/100 км.
На бездорожье
Вне асфальта с автоматом, с одной стороны, стало только лучше. Ведь всю работу за водителя делает гидротрансформатор: и момент увеличит, и плавное нарастание тяги на колесах обеспечит — а имитация межколесных блокировок работает так же здорово, как и на машине с «механикой». Проблемы начинаются на подъемах, где двигателю явно не хватает силенок, а коробка мечется между первой и второй ступенями. То оборотов и рева слишком много, то возникает ощущение, будто Patriot вот-вот остановится и покатится назад. Выручает ручной режим или «понижайка», но мы не устанем писать, что внедорожник должен быть с турбодизелем, который, увы, Патриоту на светит.
Кстати, на Patriot с автоматом ставится только индийская «раздатка» Divgi TorqTransfer Systems (лицензионная копия агрегата BorgWarner) с понижающей передачей 2,48:1, хотя на версию с «механикой» ставят и корейскую «раздатку» Dymos (2,54:1).
Сколько стоит?
Patriot с автоматом начинается с бедной комплектации Оптимум с простым кондиционером, аудиоподготовкой, «штамповками», без системы стабилизации, подогрева передних сидений и «противотуманок». Цена — 1 034 000 рублей. Доплата относительно аналогичной машины с «механикой» — 89 тысяч рублей, причем в довесок вы получаете дополнительный отопитель для задней части салона.
Более интересный двухпедальный Patriot Премиум с 16-дюймовым «литьем», ESP, мультимедийной системой с 7-дюймовым тачскрином, подогревом руля и передних сидений — это 1 180 000 руб. В этом случае доплата за автомат составляет уже 124 тысячи, зато вместе с ним добавляется «климат», подогрев лобового стекла и задних сидений. Ну, а топовый Edition 1 (мода есть мода) обойдется в 1 298 000.
Что еще нового?
Шикарные кресла! После автоматической трансмиссии этот запрос был одним из первых по популярности среди клиентов, и я до сих пор не понимаю, как уазовцам это удалось. И смотреть приятно, и сидеть очень удобно. Засада в том, что придется доплатить от 20 до 60 тысяч рублей, иначе ездить вам на прежних плоских «лавочках».
Такие сиденья уже можно заказать и на Patriot с «механикой», правда, только для самых дорогих комплектаций, а вот усовершенствованные опоры силового агрегата и новые крепления выпускного тракта — это пока эксклюзив для Патриота с автоматом. Благодаря этим изменениям вибраций в салоне действительно почти не осталось.
Если Patriot, то с автоматом!
Выходит, выбирая Patriot с двумя педалями, мы не просто избавляем себя от необходимости дергать не самый приятный рычаг «механики», мы получаем более комфортный Patriot, на котором гораздо удобнее толкаться в городских пробках, экономичнее двигаться по трассе и который не растерял своих внедорожных способностей. На мой взгляд, за это вполне можно доплатить сто тысяч. Другой вопрос, стоит ли вообще платить за Patriot?
Качество такое качество
Дверные поручни люфтят, блоки стеклоподъемников вываливаются из креплений, пластиковые панели подогнаны с ужасными зазорами, «климат» работает через пень-колоду, выпуск шипит и кряхтит, пятая дверь постоянно скрипит в проеме и так далее. Прибавьте сюда тот факт, что каждый Patriot собран и едет с разной степенью испорченности. Ну и конечно, повальные проблемы с коррозией, из-за которых многие владельцы сразу после покупки тратят кучу денег на обработку всего кузова специальными антикоррозийными составами.
Как ни крути, патриотовод — это особый образ жизни. Протянуть все резьбовые соединения, промазать скрытые полости тектил-цинком, обработать швы герметиком, поставить бесшумные замки, побороть скрип рессор. Звучит так себе, но ради любопытства посмотрите с каким огоньком в глазах владельцы Патриотов рассказывают об этом в своих видеоблогах.
Появление автомата явно подбросит дровишек в извечный спор «новый Patriot или подержанный японский внедорожник», но статистика уазовских продаж последних лет дает понять, что маркетинговая стратегия «все равно ничего такого же большого, рамного и нового за миллион рублей не купить» уже давно перестала работать с должной эффективностью. Очевидно, что требуется прорыв в качестве.
UAZ Patriot AT
Технические характеристики UAZ Patriot
|AT
|MT
|Тип двигателя
|бензиновый, L4
|бензиновый, L4
|Рабочий объем, см³
|2693
|2693
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|150/5000
|150/5000 (135/4600)*
|Макс. момент, Нм/об/мин
|235/2650
|235/2650 (217/3900)*
|Тип привода
|подключаемый полный с демультипликатором
|подключаемый полный с демультипликатором
|Коробка передач
|автоматическая, шестиступенчатая
|механическая, пятиступенчатая
|Передаточное число понижающей передачи
|2,48
|2 ,48/2,54**
|Передняя подвеска
|пружинная, зависимая
|пружинная, зависимая
|Задняя подвеска
|рессорная, зависимая
|рессорная, зависимая
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4785х1900х2005
|4785х1900х2005
|Колесная база, мм
|2760
|2760
|Объем багажника, л
|650–2415
|650–2415
|Дорожный просвет, мм
|210
|210
|Угол въезда, град.
|35
|35
|Угол съезда, град.
|30
|30
|Снаряженная масса, кг
|2015
|2000–2125
|Полная масса, кг
|2540
|2540–2650
|Разгон 0–100 км/ч, с
|н.д.
|н.д.
|Макс. скорость, км/ч
|150
|150
|Расход топлива (город/трасса), л/100 км
|13,7/9,5
|14/11,5
|Объем топливного бака, л
|68
|68
|Цена, руб.
|1 034 000–1 381 800
|819 900–1 447 900
|* — для комплектации Классик Fleet
|** — в зависимости от модели раздаточной коробки