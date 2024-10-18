В российском рейтинге пикапов сменился лидер. И это снова не УАЗ

Интересно, что Great Wall Poer лидировал по продажам в сегменте почти год — с ноября 2023-го.

Если же смотреть статистику по маркам, то больше всего пикапов в сентябре продала JAC — 637 машин. На второй строчке снова расположилась Great Wall с 529 единицами. Она уступила JAC в июле, и с тех пор не смогла отвоевать первенство обратно. Третье место досталось Changan (409 машин), четвертое — Sollers (328 штук). УАЗ оказался только на пятом месте с 318 реализованными пикапами.