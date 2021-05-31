В рейтинге любимых пикапов россиян сменился лидер

В апреле 2021 года россияне приобрели 908 новых пикапов, что почти в три раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. В сегменте сменился лидер: УАЗ «Патриот» уступил первую строчку японскому Toyota Hilux. «Пикап» опустился на второе место, а замыкает первую тройку Mitsubishi L200. Агентство «Автостат» уточняет, что на эти три модели приходится 92 процента от общего объема продаж пикапов в стране.