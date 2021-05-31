В рейтинге любимых пикапов россиян сменился лидер

Toyota Hilux в прошлом месяце разошелся в количестве 371 экземпляра, УАЗ «Пикап» выбрали 237 покупателей, а продажи Mitsubishi L200 составили 226 штук. С января по апрель на российском рынке реализовали 2692 новых пикапа, 891 из которых — это Hilux, 803 штуки — уазовский «Пикап» и 671 — L200.
По состоянию на конец мая, сегмент пикапов в России, помимо трех упомянутых моделей, представлен китайскими JAC T6 (эта марка не предоставляет отчет о количестве реализованных машин Ассоциации европейского бизнеса) и Great Wall Wingle 7, который разошелся в количестве 252 штук, а также японским Isuzu D-Max (43 штуки). Volkswagen Amarok в марте этого года покинул российский рынок в связи со сменой поколения, однако с начала года дилерам удалось реализовать 32 автомобиля.
Советские пикапы: девять автомобилей из СССР, которые понравились бы американцам
Ранее сообщалось, что доля пикапов от общего объема продаж новых автомобилей в России остается на очень низком уровне и составляет менее одного процента.