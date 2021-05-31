31 мая, 11:30

В рейтинге любимых пикапов россиян сменился лидер

УАЗ «Пикап» уступил первое место иномарке

Toyota Hilux © Toyota
Лиза Будрина
В апреле 2021 года россияне приобрели 908 новых пикапов, что почти в три раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. В сегменте сменился лидер: УАЗ «Патриот» уступил первую строчку японскому Toyota Hilux. «Пикап» опустился на второе место, а замыкает первую тройку Mitsubishi L200. Агентство «Автостат» уточняет, что на эти три модели приходится 92 процента от общего объема продаж пикапов в стране.

Toyota Hilux в прошлом месяце разошелся в количестве 371 экземпляра, УАЗ «Пикап» выбрали 237 покупателей, а продажи Mitsubishi L200 составили 226 штук. С января по апрель на российском рынке реализовали 2692 новых пикапа, 891 из которых — это Hilux, 803 штуки — уазовский «Пикап» и 671 — L200.

По состоянию на конец мая, сегмент пикапов в России, помимо трех упомянутых моделей, представлен китайскими JAC T6 (эта марка не предоставляет отчет о количестве реализованных машин Ассоциации европейского бизнеса) и Great Wall Wingle 7, который разошелся в количестве 252 штук, а также японским Isuzu D-Max (43 штуки). Volkswagen Amarok в марте этого года покинул российский рынок в связи со сменой поколения, однако с начала года дилерам удалось реализовать 32 автомобиля.

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Ранее сообщалось, что доля пикапов от общего объема продаж новых автомобилей в России остается на очень низком уровне и составляет менее одного процента.

Источник: Автостат