Пикап Mercedes-Benz G-Class продадут на аукционе

В салоне пикапа — пять посадочных мест. Сиденья обиты кожей серого цвета и спереди оборудованы подогревом. От донора машине также достался сдвижной люк и весь внутренний декор.

Заметная деталь — увеличившееся в размерах заднее стекло, позволившее улучшить обзорность. Оценочная стоимость пикапа — 120–140 тысяч долларов или 8,7–10,1 миллиона рублей.