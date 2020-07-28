Пикап Mercedes-Benz G-Class продадут на аукционе

Чтобы уместить в одном кузове двухрядную кабину и грузовую платформу, специалистам G-Mercedes пришлось растянуть шасси внедорожника на 80 с небольшим сантиметров. Причем для наращивания кузова они использовали только оригинальные запчасти. В результате модификации G 500 обзавелся кузовом с открывающейся в сторону дверцей, завышенной на 51 миллиметр подвеской, 16-дюймовыми колесами Hutchinson Beadlock и шинами Toyo M/T.
В салоне пикапа — пять посадочных мест. Сиденья обиты кожей серого цвета и спереди оборудованы подогревом. От донора машине также достался сдвижной люк и весь внутренний декор.
Заметная деталь — увеличившееся в размерах заднее стекло, позволившее улучшить обзорность. Оценочная стоимость пикапа — 120–140 тысяч долларов или 8,7–10,1 миллиона рублей.
Ранее в Сети опубликовали объявление о продаже Heuliez Intruder — родстера на шасси Mercedes-Benz G 320. От внедорожника шоу-кару достались шасси и все агрегаты. Это и 3,2-литровый V6 (215 сил и 300 Нм), совмещенный с четырехдиапазонным автоматом, и полноприводная трансмиссия. Реставрация редкого прототипа обошлась владельцу в 280 000 евро.