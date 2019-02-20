Сын бывшего главы Volkswagen сделает электрокар с идеологией Porsche 911

Электрокар Piech Mark Zero разработан в сотрудничестве с командой промышленного дизайнера Реа Старка Раджича. Разработанная им гибкая платформа позволяет использовать любые силовые установки — от ДВС до водородных. На моторшоу дебютирует автомобиль с чисто электрической силовой установкой, тяговые батареи которой установлены в центральном тоннеле и над задней осью.
Инженеры Piech использовали новый тип аккумуляторных ячеек, которые выделяют меньше тепла и не требуют громоздкой жидкостной системы охлаждения. Это позволило удержать массу Mark Zero в пределах 1800 килограммов. Пробег электрокара на одной зарядке по циклу WLTP составляет 500 километров. Для финансирования разработок Антон Пих использует собственные средства, а сама компания никак не связана с Volkswagen Group.
Информация о «наследнике Porsche 911» с пропорциями классического спорткара появилась осенью 2017 года. На сайте компании говорилось, что позже в линейке войдут гранд-турер, четырехместный спорткар, заднемоторное купе и гиперкар. Сейчас речь идет о кроссовере и седане премиум-класса.