Сын бывшего главы Volkswagen сделает электрокар с идеологией Porsche 911

Инженеры Piech использовали новый тип аккумуляторных ячеек, которые выделяют меньше тепла и не требуют громоздкой жидкостной системы охлаждения. Это позволило удержать массу Mark Zero в пределах 1800 килограммов. Пробег электрокара на одной зарядке по циклу WLTP составляет 500 километров. Для финансирования разработок Антон Пих использует собственные средства, а сама компания никак не связана с Volkswagen Group.