Сын Фердинанда Пиха построил электрокар с рекордной зарядкой

Спорткупе Piëch Mark Zero немного ниже, короче, но шире Porsche 911, у которого и позаимствована идеологическая составляющая автомобиля. Платформа разработана командой из 200 внештатных сотрудников: модульная архитектура не только позволит строить автомобили с любым типом силовых установок, но и поможет поддерживать их «актутальноcть» через обновление встроенного ПО и замену отдельных механических или электрических узлов. В том числе тяговой батареи.