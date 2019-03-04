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19:04

Сын Фердинанда Пиха построил электрокар с рекордной зарядкой

С нуля до 80 процентов Mark Zero можно зарядить за четыре минуты 40 секунд

Компания Piëch Automotive AG, основанная Антоном Пихом, сыном Фердинанда Пиха, раскрыла внешний вид и характеристик свой первой модели — электрического спорткупе для пуристов Mark Zero. Заявлены: запас хода с полной батарей — 500 километров в цикле WLPT, время зарядки с 0 до 80 процентов — четыре минуты 40 секунд.

Спорткупе Piëch Mark Zero немного ниже, короче, но шире Porsche 911, у которого и позаимствована идеологическая составляющая автомобиля. Платформа разработана командой из 200 внештатных сотрудников: модульная архитектура не только позволит строить автомобили с любым типом силовых установок, но и поможет поддерживать их «актутальноcть» через обновление встроенного ПО и замену отдельных механических или электрических узлов. В том числе тяговой батареи.

Нышешняя версия Mark Zero — чистый электрокар с одним мотором на передней оси и двумя на задней. Каждый выдает по 150 киловатт. Тяговая батарея установлена в центральном тоннеле и над задней осью. Аккумуляторные ячейки для нее разработала китайская DESTEN, но рекордное время зарядки могут обеспечить только терминалы другого партнера Piëch Automotive — Qingdao TGOOD Electric Co.

Следом за двухместным купе Антон Пих планирует показать четырехместный вариант машины и спортивный кроссовер. Не исключены также кабриолет и пикап.

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