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20:58

Видео: гонка на старых «Фордах» со свиньями подмышкой

Оказывается, необычный вид спорта уже давно превратился в традицию

В американском штате Орегон вот уже 94 года устраивают необычные гонки на старых Ford Model T — водители проходят трассу в обнимку со свиньями.

Гонку называют «Свиньи и Форды», по легенде, она вдохновлена реальным событием. Говорят, что около 100 лет назад двое молодых людей ехали по дороге и увидели сбежавшую свинью одного из фермеров. Они погнались за ней, забрали в машину и отвезли хозяину. Видимо, мужчинам настолько понравилось происходящее, что они решили сделать из этого события полноценную гонку в своем округе.

Так, в 1925 году в одном из городков штата Орегон состоялась первая гонка «Свиньи и Форды» — участники должны перед стартом добежать до загона, взять свинью, а затем, держа ее одной рукой, запустить классический Ford Model T и доехать до финиша. Полная гонка состоит из трех кругов, а ездить «гонщикам» приходится по грязевой кольцевой мини-трассе.

Последняя ярмарка, 94-я по счету, закончилась несколько дней назад, видео с нее опубликовали на канале The Oregonian. В ней приняли участие десять автомобилей — многие из них передаются из поколения в поколение от участников прошлых гонок их детям. Для заезда используют 20-сильную версию, при том, что поросята весят порядка 10 килограммов.