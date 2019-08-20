Видео: гонка на старых «Фордах» со свиньями подмышкой

Так, в 1925 году в одном из городков штата Орегон состоялась первая гонка «Свиньи и Форды» — участники должны перед стартом добежать до загона, взять свинью, а затем, держа ее одной рукой, запустить классический Ford Model T и доехать до финиша. Полная гонка состоит из трех кругов, а ездить «гонщикам» приходится по грязевой кольцевой мини-трассе.

Последняя ярмарка, 94-я по счету, закончилась несколько дней назад, видео с нее опубликовали на канале The Oregonian. В ней приняли участие десять автомобилей — многие из них передаются из поколения в поколение от участников прошлых гонок их детям. Для заезда используют 20-сильную версию, при том, что поросята весят порядка 10 килограммов.