Пикап пикап Chery Rely дебютировал в версии для бездорожья

R08 Pro отличается от стандартного R08 более брутальным передком с прямоугольной решеткой радиатора, интегрированными квадратными фарами и усиленным бампером с защитой картера. В салоне — 15-дюймовый дисплей мультимедийной системы, поддерживающий беспроводное обновление, голосовое управление, подключение смартфонов. В наличии система кругового обзора с функцией «прозрачного капота», шесть подушек безопасности.

Под капотом R08 Pro — 2,3-литровый турбодизель, который агрегатируется с 8-ступенчатым «автоматом» ZF. Спереди у пикапа двухрычажная передняя подвеска, сзади — мост на рессорах.

Привод — подключаемый полный от BorgWarner с режимами 2H, 4H и 4L, есть также блокировки переднего и заднего дифференциалов. На внешних рынках R08 Pro уже известен под именем Chery Himla и позиционируется как прямой конкурент Toyota Hilux. Модель уже поставляется на Ближний Восток. В глобальной стратегии Chery — выход на австралийский рынок с дизельной подзаряжаемой гибридной версией. На китайском рынке главный конкурент новинки — Great Wall Cannon, который по конструкции родственен внедорожнику Tank 500.

