Опубликовано 23 марта 2026, 15:341 мин.
Пикапы Sollers и УАЗ получили поликарбамидный антикор
Пикапы Sollers и УАЗ получат защитное покрытие нового поколения. На ульяновской индустриальной площадке группы «Соллерс» начнёт работать новая камера по нанесению защитного покрытия из поликарбамида на грузовые отсеки пикапов. Такую защиту получат Sollers ST6, Sollers ST8, а в перспективе — УАЗ «Пикап».
В настоящее время ведутся пусконаладочные работы, а сам запуск камеры запланирован на апрель 2026 года. Новый состав гарантирует надёжную защиту грузового отсека от влаги, реагентов и образования коррозии.
По совокупности механических свойств и химической стойкости новое покрытие превосходит полиуретановые составы типа «раптор», которые использовались автопроизводителем ранее.
