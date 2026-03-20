УАЗ рассказал, чем новые внедорожники «Патриот» и «Пикап» отличаются от старых

«В третьем квартале 2026 года на рынок выйдут обновленные автомобили семейства УАЗ. Модели получат рестайлинг и новые силовые агрегаты: двухлитровый дизельный двигатель, шестиступенчатую коробку передач (в том числе для бензиновой версии) и электромеханическую раздаточную коробку», — сообщили в пресс-службе Ульяновского автозавода журналу.

Помимо силовых агрегатов, автомобили получат новые рулевые колеса, изготовленные в России из магниевого сплава, а также подушки безопасности. Обновление модельного ряда начнется с «Патриота» и «Пикапа», а затем затронет и коммерческую версию «Профи».

В компании отметили, что все ключевые компоненты (двигатели, коробки передач и системы безопасности) производятся на предприятиях группы Sollers, расположенных в Елабуге, Ульяновске и Заволжье.

Ранее сообщалось, что УАЗ впервые за всю историю модели Hunter переименует внедорожник.