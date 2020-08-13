На продажу выставили Chevrolet Corvette для гонки на горе Пайкс Пик

Нынешний владелец Chevrolet Corvette приобрел суперкар на аукционе разбитых автомобилей в мае 2017 года. Машина оказалась там после аварии, в которую попала в ходе гонки по подъему на холм. Купе успело проехать по легендарной трассе всего 15 километров.
Для участия в «Пайкс Пике» для Корвета разработали специальный обвес из углепластика с передним сплиттером и массивным антикрылом, оборудовали каркасом безопасности и усиленным амортизаторами, а также установили 18-дюймовые диски с гоночными шинами Pirelli.
Масса суперкара был максимально снижена. Корвет оснастили легким гоночным сидением, спортивным рулевым колесом и системой пожаротушения.
Под капотом «Корветта» установлен 6,2-литровый V8 мощностью 744 лошадиные силы. Агрегат работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В настоящий момент приобрести модифицированный гоночный автомобиль можно за 40 500 долларов (примерно 3 000 000 рублей по текущему курсу).
В конце апреля немецкая команда HWA AG выставила на продажу четыре гоночных купе Aston Martin Vantage серии DTM. Уникальные автомобили с кузовами из углепластика и двухлитровыми турбомоторами мощностью 600 лошадиных сил построили специально для гоночного сезона 2019 года.
«Пайки Пик» или «Гонка к облакам» — ежегодное соревнование по скоростному подъему на одноименную гору в американском штате Колорадо. Гонка проводится с 1916 года. Длина маршрута составляет почти 20 километров. Стартуют участники с высоты 2862 метра над уровнем моря, а финишируют на высоте 4301 метр. Гонщикам нужно преодолеть 156 поворотов на трассе со средним уклоном семь процентов.