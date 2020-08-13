На продажу выставили Chevrolet Corvette для гонки на горе Пайкс Пик

Нынешний владелец Chevrolet Corvette приобрел суперкар на аукционе разбитых автомобилей в мае 2017 года. Машина оказалась там после аварии, в которую попала в ходе гонки по подъему на холм. Купе успело проехать по легендарной трассе всего 15 километров.

Для участия в «Пайкс Пике» для Корвета разработали специальный обвес из углепластика с передним сплиттером и массивным антикрылом, оборудовали каркасом безопасности и усиленным амортизаторами, а также установили 18-дюймовые диски с гоночными шинами Pirelli.