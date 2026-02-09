Пилот, посадивший Airbus в пшеничное поле, ушел в таксисты, чтобы прокормить семью

«Эдуард Семёнов рассказал Mash, что после аварийной посадки Airbus A320 его и Белова (второго пилота) встретили как героев, но потом начались проблемы. В 2023-м после проверки Росавиации и возбуждения уголовного дела напарник ушёл из „Уральских авиалиний“ по собственному желанию. Эдуард решил бороться до конца. Тогда столкнулся с моральным прессингом со стороны начальства — те, по его словам, настоятельно просили уволиться», – говорится в публикации.

По данным канала, на тот момент мужчине платили зарплату в размере 16 тыс. рублей, поэтому, чтобы прокормить троих детей, ему приходилось подрабатывать таксистом и грузчиком.

Также сообщается, что пилоту нужно было пройти переподготовку, теоретический экзамен и медкомиссию, но из-за стресса состояние мужчины ухудшилось, и медики признали его негодным для полетов. В 2025 году Эдуарда уволили, почти год он пытался устроиться в другие компании, но не удалось. Сейчас мужчина продолжает таксовать, при этом продолжает отправлять резюме.

