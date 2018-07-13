2000-сильный гиперкар Pininfarina: новые изображения

Компания Automobili Pininfarina, принадлежащая индийской группе Mahindra, опубликовала очередные тизеры своей первой модели — электрического гиперкара PF0. По предварительной информации, прототип машины дебютирует в следующем месяце на мероприятии Monterey Car Week.

Купе Pininfarina PF0 оснастят четырьмя электромоторами. Суммарная отдача силовой установки, которую разработают совместно с Rimac, составит 2000 лошадиных сил. С места до «сотни» гиперкар сможет разгоняться менее чем за две секунды, а до 300 километров в час – за 12 секунд. Максимальная скорость составит 402 километра в час. Запас хода электрокара при этом будет равен 500 километрам.

В серию электрический PF0 пойдет в 2020 году — к 90-летнему юбилею Pininfarina. Предполагается, что стоить такой автомобиль будет около двух миллионов евро (145 миллионов рублей).

Ателье Pininfarina перешло в собственность Mahindra Group в 2015 году. Индийский холдинг приобрел 76,06 процента акций компании за 168 миллионов евро. Новая компания — Automobili Pininfarina — займется производством электромобилей.