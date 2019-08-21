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11:33

Pininfarina улучшила 1900-сильное купе Battista до выпуска модели

В компании раскрыли подробности об улучшениях, которые произошли со 1900-сильным гиперкаром

На закрытом мероприятии была представлена усовершенствованная версия Pininfarina Battista: запас хода электромобиля был увеличен с 450 до 500 километров. По словам представителя компании, эта доработка позволила увеличить количество предзаказов на модель в Северной Америке в два раза.

Новинка дебютировала весной этого года на автосалоне в Женеве. Силовая установка гиперкара выдает 1900 лошадиных сил и обеспечивает разгон с места до «сотни» за две секунды. Максимальная скорость составляет 350 километров в час, а заявленный изначально запас хода – 450 километров.

Однако еще до официального старта продаж в компании решили доработать автомобиль: теперь он способен проехать на одной зарядке на 50 километров больше. Об этом заявил генеральный директор Pininfarina Майкл Першке в ходе мероприятия в США. Широкой публике обновленную Battista покажут в рамках Недели автомобилей в Монтерее.

Свое название Pininfarina Battista получил честь основателя Carrozzeria Pininfarina Джованни Баттисты «Пинин» Фарины.

В Pininfarina также подготовили некую загадочную концепцию «Pura Vision». В самой компании ее называют «будущим роскошных автомобилей», которая призвана «вдохновить потенциальных клиентов и продемонстрировать уникальную философию дизайна Automobili Pininfarina». Пока концепция воплощена в шоу-каре, который лишь частично попал на снимки: с уверенностью можно сказать, что у него есть небольшой спойлер на крыше. Публичный дебют концепта состоится в 2020 году, вероятно, в марте на автосалоне в Женеве.

Крыша шоу-кара Pura Vision

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По одной из версий, Pura Vision может оказаться предвестником серийного седана марки, о появлении которого стало известно в начале августа. Тогда сообщалось, что модельный ряд Pininfarina в ближайшие три года пополнится четырехдверкой и кроссовером с нулевым уровнем выбросов. Электрокары укомплектуют аккумуляторами емкостью 100-125 киловатт-часов, а запас хода составит около 600 километров. Ориентировочные цены на новинки – 200-400 тысяч евро.