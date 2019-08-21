Pininfarina улучшила 1900-сильное купе Battista до выпуска модели

Новинка дебютировала весной этого года на автосалоне в Женеве. Силовая установка гиперкара выдает 1900 лошадиных сил и обеспечивает разгон с места до «сотни» за две секунды. Максимальная скорость составляет 350 километров в час, а заявленный изначально запас хода – 450 километров.

Однако еще до официального старта продаж в компании решили доработать автомобиль: теперь он способен проехать на одной зарядке на 50 километров больше. Об этом заявил генеральный директор Pininfarina Майкл Першке в ходе мероприятия в США. Широкой публике обновленную Battista покажут в рамках Недели автомобилей в Монтерее.