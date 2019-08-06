Pininfarina выпустит седан и кроссовер на батарейках

В течение следующих трех лет Pininfarina запустит в производство две модели с нулевым уровнем выбросов, причем очередность их выхода на рынок будет продиктована клиентским спросом. Ожидается, что электрокары укомплектуют аккумуляторами емкостью 100-125 киловатт-часов, а запас хода составит около 600 километров. Ориентировочные цены на новинки – 200-400 тысяч евро.
Скорее всего, для работы над проектами Pininfarina объединится с другим крупным автопроизводителем, который поможет итальянцам с разработкой платформы для будущих электромобилей.
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В ближайших планах компании – запуск производства гиперкара Battista, дебютировавшего весной 2019 года на автосалоне в Женеве. Новинка оснащается силовой установкой с четырьмя электромоторами, суммарная отдача которых достигает 1900 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента. Battista набирает первую «сотню» за две секунды и способна развить скорость свыше 350 километров час.
Сборку модели наладят на предприятии Pininfarina в Турине. Гиперкар будет выпущен в количестве 150 экземпляров, 50 из которых предназначены для рынка Северной Америки, 50 — Европы, а еще 50 разделят между клиентами с Ближнего Востока и из Азии. Стоимость автомобиля составляет два миллиона евро (149 миллионов рублей).
Ранее сообщалось, что модельная линейка Pininfarina будет включать три кроссовера, самый мощный из которых получит силовой блок мощностью 953 силы и батарею емкостью 140 киловатт-часов.