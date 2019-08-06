Pininfarina выпустит седан и кроссовер на батарейках

В течение следующих трех лет Pininfarina запустит в производство две модели с нулевым уровнем выбросов, причем очередность их выхода на рынок будет продиктована клиентским спросом. Ожидается, что электрокары укомплектуют аккумуляторами емкостью 100-125 киловатт-часов, а запас хода составит около 600 километров. Ориентировочные цены на новинки – 200-400 тысяч евро.

Скорее всего, для работы над проектами Pininfarina объединится с другим крупным автопроизводителем, который поможет итальянцам с разработкой платформы для будущих электромобилей.