Pininfarina привезет в Женеву купе с огромными «крыльями чайки»

Итальянское ателье Pininfarina опубликовало второй тизер концепт-кара под названием HK GT, чья мировая премьера состоится на моторшоу в Женеве. Прототип, о котором впервые стало известно в начале февраля этого года, разработан в сотрудничестве с гонконгской компанией Hybrid Kinetic Group.

Новинка – это купе с огромными дверьми типа «крылья чайки», которые открывают доступ и на первый, и на второй ряд кресел. Центральная стойка у автомобиля отсутствует, сзади установлены два раздельных сиденья, а традиционные зеркала заднего вида заменены камерами. Информации о технической начинке купе пока нет.

Hybrid Kinetic Group занимается разработкой и производством компонентов силовых установок для электрокаров, включая двигатели, аккумуляторы и управляющую электронику.

Первый тизер Pininfarina HK GT

Фирма начала сотрудничество с «Пининфариной» в прошлом году. Тогда на моторшоу в Женеве был показан концептуальный седан H600. Он получил 800-сильную силовую установку с двумя электромоторами и микротурбогенератором, который отвечает за подзарядку «супербатареи».

Позже появились кроссоверы K550 и K750 (пять и семь посадочных мест соответственно). Они оснащены такой же силовой установкой, как и седан. Запас хода вседорожников достигает тысячи километров.

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