Огромное купе Pininfarina оказалось 802-сильным гибридом с микротурбиной

Ателье Pininfarina совместно с гонконгской компанией Hybrid Kinetic Group подготовило прототип пятиметрового купе с гибридной силовой установкой мощностью 802 лошадиные силы. Концепт-кар показали в рамках Женевского автосалона.

В состав силового агрегата прототипа, именуемого HK GT, входят четыре электрических двигателя, соединенных с двухступенчатыми трансмиссиями, блок батарей емкостью 20 киловатт-часов, а также микротурбогенератор, который используется для зарядки аккумуляторов.

Запас хода концепт-кара составляет 993 километра. Батареи также заряжаются от системы рекуперации кинетической энергии.

С места до ста километров в час полноприводный, 1860-килограммовый Pininfarina HK GT разгоняется за 2,9 секунды. Максимальная заявленная скорость прототипа равна 250 километрам в час.

В перечень оснащения прототипа входят огромные крылья типа «крыло чайки», которые дают доступ на оба ряда кресел, цифровая приборная панель, убирающийся экран перед пассажиром, а также четыре отдельных сиденья.

Это – не первая совместная работа Pininfarina и Hybrid Kinetic Group. В марте 2017 года компании представили концептуальный седан H600, а в апреле – прототипы кроссоверов, именовавшиеся K550 и K750. Все они оснащались силовыми установками с микротурбогенераторами.

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