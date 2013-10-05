FIA запретила Pirelli испытывать шины Формулы-1

По сведениям Autosport, основное недовольство конкурентов было вызвано временем возможных заездов. По мнению представителей Force India, благодаря тестам McLaren могла получить преимущество на предстоящем Гран-при США.

"Несколько команд подали протест, а после тестов Mercedes AMG для проведения испытательных заездов нам необходимо получить согласие всех участников, – признал глава автоспортивного подразделения Pirelli Пол Хэмбри. – Если я назову сложившуюся ситуацию неидеальной, это будет преуменьшением. Не думаю, что хоть кто-нибудь представляет, какими будут машины следующего года. Если посмотреть на информацию, которой нас снабжают команды, то можно увидеть серьезные расхождения между их отчетами. Так или иначе, вряд ли мы получим подлинные данные о болидах 2014 года, ведь в Формуле-1 царит паранойя».

В текущем сезоне участники Формулы-1 уже испытывали гоночную резину, которую Pirelli готовит для следующего года. Тесты устраивали Mercedes AMG, Ferrari и Red Bull. В McLaren рассчитывали присоединиться к конкурентам в ноябре: британская команда предложила устроить испытания в США из-за того, что в середине ноября там в любом случае окажется гоночный автомобиль, пригодный для тестов шин. После запрета FIA дата ближайших испытаний покрышек остается неясной.

В 2014 году Pirelli продолжит снабжать команды Формулы-1 резиной на правах монопольного поставщика. Итальянская компания рассчитывает сохранить за собой этот статус до 2018 года. При этом шинники до сих пор не заключили с FIA соответствующий контракт. По регламенту Формулы-1, перед подписанием договора Международная автофедерация обязана провести тендер. Тем не менее, Автоспортивный совет разрешил FIA нарушить собственные правила и разрешить Pirelli остаться в Формуле-1 в обход процедуры тендера.

"С таким количеством вовлеченных лиц и юристов подготовка документов занимает много времени, – отметил Пол Хэмбри. – Когда мы только пришли в Формулу-1, мы не могли подписать соглашение до февраля".