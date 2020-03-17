После отмены гонок Формулы-1 уничтожат 1800 новых шин

Причина, по которой Pirelli будет вынуждена утилизировать новые шины — отмена Гран-при Австралии в последний момент, за несколько часов до начала первой сессии свободных заездов. Итальянская компания подготовила комплекты покрышек для всех команд, причем шины были установлены на дисках.
В Pirelli считают, что шины, которые были смонтированы на ободьях, нельзя перебортировать повторно, поскольку при снятии и установке покрышки на диск шина может получить микроповреждения, что приведет к вибрациям или разрушению в ходе Гран-при. Чтобы не ставить под угрозу безопасность пилотов, Pirelli всегда уничтожает шины, которые были установлены на дисках, даже если резина вообще не ставилась на болид.
Фирма Pirelli изучает возможность повторного использования неиспользованных шин, снятых с дисков, однако пока итальянская компания не нашла способ безопасно демонтировать покрышку с обода. Новые покрышки измельчаются, а затем сжигаются наравне с использованными. В среднем после каждой гонки в утиль отправляются 140 комплектов новых покрышек — в основном, это дождевые шины после «сухих» Гран-при.
Поскольку гонки в Бахрейне и Вьетнаме были перенесены заранее, ни одна из 3600 шин, которые были отправлены на Гран-при, не были установлены на дисках и перевозились по морю в оптимальных условиях в специальных термоконтейнерах, а значит могут быть использованы повторно.
Pirelli подчёркивает, что в будущем, когда Формула-1 перейдёт на низкопрофильные покрышки со стандартизированными дисками, они попробуют совместно с производителями дисков решить проблему безопасной перебортировки. Однако в сезоне 2020 года новые шины по-прежнему будут уничтожаться тысячами.