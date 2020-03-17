После отмены гонок Формулы-1 уничтожат 1800 новых шин

Поскольку гонки в Бахрейне и Вьетнаме были перенесены заранее, ни одна из 3600 шин, которые были отправлены на Гран-при, не были установлены на дисках и перевозились по морю в оптимальных условиях в специальных термоконтейнерах, а значит могут быть использованы повторно.

Pirelli подчёркивает, что в будущем, когда Формула-1 перейдёт на низкопрофильные покрышки со стандартизированными дисками, они попробуют совместно с производителями дисков решить проблему безопасной перебортировки. Однако в сезоне 2020 года новые шины по-прежнему будут уничтожаться тысячами.