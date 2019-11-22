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12:07

Посмотрите на пит-стоп болида Формулы-1 в невесомости

Команда Aston Martin Red Bull Racing переобула машину на высоте 10 тысяч метров

© Aston Martin Red Bull Racing
Aston Martin Red Bull Racing показала на видео пит-стоп болида на борту самолете Ил-76 МДК, который летел на высоте 10 тысяч метров. Чтобы научиться менять колеса в условиях невесомости инженерам команды пришлось пройти специальную подготовку в Подмосковье.

На счету команды Red Bull в этом сезоне Формулы-1 уже три рекордных пит-стопа. Но на этот раз конюшня вышла на новый уровень, воспользовавшись поддержкой Роскосмоса. 16 членов бригады и съемочная группа из 10 человек отправилась в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в «Звездном городке», чтобы научиться работать в условиях нулевой гравитации.

Им предстояло сменить покрышки на болиде RB1 2005 прямо на борту учебно-тренировочного самолета Ил-76 МДК имени Ильюшина на высоте 10 000 метров. В команде не уточнили, сколько времени понадобилось на то, чтобы провести пит-стоп в невесомости, однако ролик получился зрелищным.

Последний мировой рекордный пит-стоп команда Red Bull провела в ходе Гран-при Бразилии – инженеры обслужили болид Макса Ферстаппена за 1,82 секунды. Это на 0,06 секунды быстрее предыдущего достижения на Хоккенхаймринге в Германии.