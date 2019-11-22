Посмотрите на пит-стоп болида Формулы-1 в невесомости

На счету команды Red Bull в этом сезоне Формулы-1 уже три рекордных пит-стопа. Но на этот раз конюшня вышла на новый уровень, воспользовавшись поддержкой Роскосмоса. 16 членов бригады и съемочная группа из 10 человек отправилась в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в «Звездном городке», чтобы научиться работать в условиях нулевой гравитации.