Покупку питбайков подростками могут ограничить через спецдокумент

Покупку питбайков подростками могут ограничить через спецдокументПродажу мотоциклов несовершеннолетним хотят привязать к обучению в спортшколах
В Государственной Думе предложили установить ограничения на продажу питбайков и мотоциклов подросткам. С такой инициативой выступил председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев. Он обратился к главам Министерства внутренних дел и Министерства спорта с просьбой закрепить на уровне закона норму, согласно которой продавать такие транспортные средства несовершеннолетним можно будет только при наличии документа о прохождении обучения в специализированной спортивной организации.
Метелев отметил, что сегодня покупка спортивного мотоцикла возможна без ограничений: для этого не требуется ни водительское удостоверение, ни подтвержденные навыки управления. Между тем с наступлением лета резко возрастает число дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов и питбайков, в которых нередко страдают и погибают подростки. Парламентарий считает, что основной причиной таких трагедий является отсутствие подготовки и контроля со стороны взрослых.
В начале года в России уже обсуждался запрет на использование электрических самокатов несовершеннолетними. Соответствующее предложение поступило от Министерства транспорта, где подготовили проект закона об установлении возрастных ограничений для пользователей средств индивидуальной мобильности.