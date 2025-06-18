Покупку питбайков подростками могут ограничить через спецдокумент

В Государственной Думе предложили установить ограничения на продажу питбайков и мотоциклов подросткам. С такой инициативой выступил председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев. Он обратился к главам Министерства внутренних дел и Министерства спорта с просьбой закрепить на уровне закона норму, согласно которой продавать такие транспортные средства несовершеннолетним можно будет только при наличии документа о прохождении обучения в специализированной спортивной организации.