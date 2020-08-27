Путин на Aurus открыл движение по крымской трассе «Таврида»

«Таврида» получит 95 мостов и путепроводов, 18 транспортных развязок, а также 30 надземных пешеходных переходов для маломобильных граждан. В общей сложности в проект вложено 140 миллиардов рублей.

Aurus S600 оснащается гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового двигателя V8 мощностью 598 лошадиных сил, совмещенного с «автоматом» российской фирмы «Кате» и электромотором. Стоимость седана стартует с 18 миллионов рублей.