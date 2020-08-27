Путин на Aurus открыл движение по крымской трассе «Таврида»

В поездке Путина сопровождал глава Минтранса Евгений Дитрих, а также генеральный директор компании-строителя АО «ВАД» Валерий Абрамов и главный технолог Андрей Волков, сообщает Kremlin.ru.
«Надо пристегнуться, а то потом штраф придется платить», – сказал президент перед поездкой.
За седаном Путина ехал минивэн Aurus Arsenal, а следом по открытому участку проехала колонна КамАЗов с российскими флагами.
Kremlin.ru
Четырехполосная дорога «Таврида» будет полностью достроена к 2023 году и соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. До конца нынешнего года будет введено в эксплуатацию 250,7 километра трассы, которая соединяется с Крымским мостом между полуостровом и Кубанью.
Видео: Кремлевский пул РИА / Twitter
«Таврида» получит 95 мостов и путепроводов, 18 транспортных развязок, а также 30 надземных пешеходных переходов для маломобильных граждан. В общей сложности в проект вложено 140 миллиардов рублей.
Aurus S600 оснащается гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового двигателя V8 мощностью 598 лошадиных сил, совмещенного с «автоматом» российской фирмы «Кате» и электромотором. Стоимость седана стартует с 18 миллионов рублей.