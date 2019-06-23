Ford делает коврики из пластиковых бутылок

Более двух десятилетий Ford использует переработанные бутылки в своих автомобилях, а за последние 20 лет компания перерабатывала по 1,2 миллиарда бутылок в год. К примеру, каждый кроссовер EcoSport оснащён коврами, которые изготовлены из 470 одноразовых пластиковых бутылок объёмом 0,5 литра.
Ford уже переработал около 650 миллионов бутылок — их общая масса составляет, по оценкам специалистов, 8262 тонны. Если сделать из них цепочку, то ей можно опоясать Землю более двух раз. Увеличение доли переработанных и возобновляемых материалов в каждом новом автомобиле является одним из приоритетов концерна.
Чтобы превратить пластик в напольные коврики, бутылки с их крышками измельчают до крошечных хлопьев, которые затем нагревают до 260 °С и расплавляют. Из этой массы вытягивают нити толщиной около человеческого волоса, после чего их сплетают в волокна и ткут из них напольные коврики.