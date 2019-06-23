Ford делает коврики из пластиковых бутылок

Чтобы превратить пластик в напольные коврики, бутылки с их крышками измельчают до крошечных хлопьев, которые затем нагревают до 260 °С и расплавляют. Из этой массы вытягивают нити толщиной около человеческого волоса, после чего их сплетают в волокна и ткут из них напольные коврики.