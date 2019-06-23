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16:00

Ford делает коврики из пластиковых бутылок

Одноразовые бутылки перерабатывают в элементы интерьера

Пластиковые отходы сегодня представляют очень большую проблему во всём мире, поэтому Ford делает всё возможное, чтобы найти мусору применение.
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Более двух десятилетий Ford использует переработанные бутылки в своих автомобилях, а за последние 20 лет компания перерабатывала по 1,2 миллиарда бутылок в год. К примеру, каждый кроссовер EcoSport оснащён коврами, которые изготовлены из 470 одноразовых пластиковых бутылок объёмом 0,5 литра.

Ford уже переработал около 650 миллионов бутылок их общая масса составляет, по оценкам специалистов, 8262 тонны. Если сделать из них цепочку, то ей можно опоясать Землю более двух раз. Увеличение доли переработанных и возобновляемых материалов в каждом новом автомобиле является одним из приоритетов концерна.

Чтобы превратить пластик в напольные коврики, бутылки с их крышками измельчают до крошечных хлопьев, которые затем нагревают до 260 °С и расплавляют. Из этой массы вытягивают нити толщиной около человеческого волоса, после чего их сплетают в волокна и ткут из них напольные коврики.

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