Автомобили Volvo будут делать из рыболовных сетей и старых бутылок

С 2025 года каждый новый автомобиль Volvo будет на четверть состоять из переработанного пластика. Чтобы продемонстрировать возможность широкого использования экологичных материалов в автомобиле, компания построила спецверсию кроссовера XC60 T8.

В спецсерии Volvo XC60 центральный тоннель сделан из переработанных волокон выброшенных рыболовных сетей и канатов, а автомобильные коврики выполнены из материала, основой для которого послужили бутылки из термопластика и обрезки различных старых хлопчатобумажных изделий.

Для сидений тоже использовали волокна термопластиковых бутылок, а для звукопоглощающей обивки капота – материал, полученный после переработки сидений старых автомобилей Volvo.

Премьера «переработанного» Volvo XC60 состоялась на Всемирном саммите по вопросам мирового океана, который проходил во время одной из остановок кругосветной регаты Volvo Ocean Race в Гётеборге.

Ранее компания Volvo сделала серийной особую версию универсала V90 Cross Country, для которой в салоне использовали материал под названием «эконил». Он сделан из переработанного нейлона, включая выброшенные рыболовные сети, поднятые со дна моря. Такая версия продавалась на 30 рынках, включая Россию. От каждой проданной машины производитель жертвовал по 100 евро в пользу научной программы, осуществляющей борьбу с загрязнением океанов пластиковыми отходами.