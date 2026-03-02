Выяснилось, сколько китайских автокомпаний в итоге останется в России

«Для нашего рынка нужно не 56 автопроизводителей на рынке, как сейчас, а максимум 10−12, которые закроют полностью всю потребность по модельному миксу», — рассказал Олег Мосеев.

По его мнению, пока эта оптимизация не произойдет, развитие отечественного автопрома и локализация китайских компаний будут затруднены.

До этого Мосеев назвал главную проблему российского автопрома. По его мнению, для того, чтобы локализовать производство автомобилей в России иностранным и отечественным автопроизводителям катастрофически не хватает емкости российского авторынка.

Он подчеркнул, что страна остается зависимой от поставки автокомплектующих из-за рубежа. А там у России есть проблемы с недружественными странами.

