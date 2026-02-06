Плюс 700 тысяч: Tank поднял цены на некоторые внедорожники

Из гаммы среднего по старшинству внедорожника Tank 400 отныне оказались исключены исполнения Adventure и Premium 2025 года выпуска, но 2024 модельного года.

Теперь можно купить только комплектацию Premium 2025 года выпуска и 2025 модельного года по цене 6 299 000 рублей. В итоге, минимальная стоимость выросла на 700 тыс. рублей.