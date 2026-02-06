Плюс 700 тысяч: Tank поднял цены на некоторые внедорожники

Опубликовано 06 февраля 2026, 11:181 мин.
Плюс 700 тысяч: Tank поднял цены на некоторые внедорожникиКитайский бренд радикально обновил прайс-листы
Российский офис Tank переписал ценники на модели 300 и 400. Для младшего Tank 300 перестали быть доступны экземпляры 2024 года выпуска, из-за чего минимальная стоимость выросла на 100 тыс. рублей. В продаже теперь есть только машины 2025 года выпуска, но 2022-го (от 4 299 000 руб.) и 2025-го (от 4 399 000 руб.) модельного годов.
Из гаммы среднего по старшинству внедорожника Tank 400 отныне оказались исключены исполнения Adventure и Premium 2025 года выпуска, но 2024 модельного года.
Теперь можно купить только комплектацию Premium 2025 года выпуска и 2025 модельного года по цене 6 299 000 рублей. В итоге, минимальная стоимость выросла на 700 тыс. рублей.
Несмотря на то, что дисконты и выгоды на новые автомобили резко сократились на российском рынке, многие бренды все еще сохранили маркетинговые программы. Подробнее, какие машины можно купить с хорошей скидкой в 2026 году — в материале журнала Motor.
