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19:36

Почти 500 человек лишились прав после Октоберфеста за пьяную езду на электросамокатах

При этом за рулем автомобилей поймали гораздо меньше нетрезвых водителей

Во время главного пивного фестиваля мира, Октоберфеста, полицейские задержали почти 500 человек за то, что они ездили на электросамокатах в нетрезвом виде.

В этом году фестиваль, который длился 16 дней, в общей сложности посетили 6,3 миллиона поклонников пива со всего мира. И 414 из них полицейские арестовали за управление электрическими самокатами в нетрезвом виде.

В Германии еще летом приравняли электроскутеры к транспортным средствам, и по закону власти относятся к ним соответствующе, а вот владельцы по-прежнему воспринимают их больше как игрушки, нежели как равноценную замену автомобиля. В итоге из 414 арестованных «водителей» самокатов полицейские лишили водительских прав 254 нарушителей.

При этом, отмечают журналисты Deutsche Welle, среди обычных автомобилистов тоже попадались нарушители, однако их было гораздо меньше. Так, полицейские арестовали 360 человек, которые сели за руль в нетрезвом виде, и 215 из них также лишились своих лицензий.

Борьба с владельцами электросамокатов ведется не только в Европе. В России с лета начали обсуждать поправки в ПДД, согласно которым скутеры, моноколеса и сегвеи признают отдельным видом транспорта. В начале октября стало известно, что ГИБДД все же готовит изменения в правила. В них пропишут обязанности водителей, а также введут административную ответственность за нарушения.