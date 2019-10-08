Почти 500 человек лишились прав после Октоберфеста за пьяную езду на электросамокатах

В этом году фестиваль, который длился 16 дней, в общей сложности посетили 6,3 миллиона поклонников пива со всего мира. И 414 из них полицейские арестовали за управление электрическими самокатами в нетрезвом виде.

В Германии еще летом приравняли электроскутеры к транспортным средствам, и по закону власти относятся к ним соответствующе, а вот владельцы по-прежнему воспринимают их больше как игрушки, нежели как равноценную замену автомобиля. В итоге из 414 арестованных «водителей» самокатов полицейские лишили водительских прав 254 нарушителей.