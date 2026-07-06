Почти Эмпайр-стейт-билдинг: руфер покорил шпиль сталинской высотки в центре Москвы

На кадрах запечатлен молодой человек, который без страховки поднялся на самую верхушку 176-метрового здания. Высота вместе со шпилем и звездой впечатляет — это один из самых узнаваемых силуэтов столицы. Однако, судя по видео, экстремал явно не искал легких путей: подъем на такую высоту требует не только смелости, но и серьезной физической подготовки.

Сейчас сотрудники полиции изучают запись, чтобы установить личность руфера, время и обстоятельства происшествия. В пресс-службе ведомства подтвердили, что по данному факту проводится проверка.

Пока неизвестно, грозит ли любителю острых ощущений административная или уголовная ответственность, но в последнее время такие трюки все чаще заканчиваются для руферов не только хайпом в соцсетях, но и реальными проблемами с законом. В любом случае, этот забег на высотку точно добавит красок в ленту городских новостей.

До этого пара российских руферов — Иван Биркус (Кузнецов) и Ангелина Николау — получила восемь обвинений за покорение Эмпайр-стейт-билдинг. Известные по соцсетям экстремалы забрались на шпиль небоскреба, где Биркус сделал предложение своей избраннице. На вершине они закрепили баннер с надписью: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». Происходящее попало на видео. После спуска на землю обоих задержала полиция Манхэттена.