Почти MAN: в России начали выпуск нового грузового трёхосника

Прежде компания делала тяжёлые шасси и тягачи, а теперь презентовала трёхосное решение для городской и коммунальной техники. Его полная масса — до 30 000 кг.

В качестве силового агрегата могут выступать дизели марки Weichai объёмом 7, 10 или 12 литров. Трансмиссию (механическую или роботизированную) поставляет фирма FastGear.

Важным нюансом является подъёмная управляемая задняя ось. На базе этого шасси могут быть построены коммунальная техника, мусоровозы, дорожные машины, краны, эвакуаторы и автовышки.

Визуально российско-китайская новинка напоминает технику MAN старых серий. При этом заявлено, что мосты выполнены «на базе технологий MAN / Steyr».