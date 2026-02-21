Новости
Опубликовано 21 февраля 2026, 13:10
1 мин.

Почти MAN: в России начали выпуск нового грузового трёхосника

Шасси «Ураман» создано для городской и коммунальной техники
Российская марка Uraman представила трёхосное шасси. В 2025 году завод «Велес» из портовой экономической зоны «Ульяновск» решил выпускать грузовики под новой маркой «Ураман». Эти машины представляют собой набор китайских агрегатов: кабина, двигатель и другие узлы приходят непосредственно из КНР. А сейчас, как выяснил журнал Motor, компания презентовала новую разработку.
Почти MAN: в России начали выпуск нового грузового трёхосника
© Uraman
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Прежде компания делала тяжёлые шасси и тягачи, а теперь презентовала трёхосное решение для городской и коммунальной техники. Его полная масса — до 30 000 кг.

В качестве силового агрегата могут выступать дизели марки Weichai объёмом 7, 10 или 12 литров. Трансмиссию (механическую или роботизированную) поставляет фирма FastGear.

Важным нюансом является подъёмная управляемая задняя ось. На базе этого шасси могут быть построены коммунальная техника, мусоровозы, дорожные машины, краны, эвакуаторы и автовышки.

Визуально российско-китайская новинка напоминает технику MAN старых серий. При этом заявлено, что мосты выполнены «на базе технологий MAN / Steyr».

Читайте на тему:

Ранее стало известно, что Горьковский автозавод создал совершенно новую «Газель Логистик». Шасси, ступенчатую раму и каркасно-панельный кузов инженеры взяли от серийного автобуса «Газель City».