Подмосковных автомобилистов предупредили об опасности затяжного снегопада

Подмосковных автомобилистов предупредили об опасности затяжного снегопадаВодителям стоит заранее приготовить лопаты
Причиной резкого изменения погоды метеорологи назвали отступление сибирского антициклона, а также поступление тёплых воздушных масс с запада и юго-запада.
Во вторник и среду будут установлены новые суточные рекорды по количеству осадков, рассказала «Вечерней Москве» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Между тем, небывалые снегопады, обрушившиеся в январе, поставили коммунальные службы Петропавловска-Камчатского в крайне сложное положение.
В попытках расчистить дороги они создали парадоксальную и опасную ситуацию: светофоры и дорожные знаки оказались полностью завалены снежными отвалами.
Кадры, опубликованные жителями, показывают, как пешеходы вынуждены ходить по протоптанным тропам на уровне скрытых под снегом объектов инфраструктуры.