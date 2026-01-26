Подмосковных автомобилистов предупредили об опасности затяжного снегопада

Между тем, небывалые снегопады, обрушившиеся в январе, поставили коммунальные службы Петропавловска-Камчатского в крайне сложное положение.

В попытках расчистить дороги они создали парадоксальную и опасную ситуацию: светофоры и дорожные знаки оказались полностью завалены снежными отвалами.

Кадры, опубликованные жителями, показывают, как пешеходы вынуждены ходить по протоптанным тропам на уровне скрытых под снегом объектов инфраструктуры.