В Москве продают редкую длиннобазную Alpina B7

«Состояние нового! <...> Дилерский автомобиль, не привезённый», – написал продавец.

Седан выполнен в классическом стиле Alpina: фирменный синий цвет, сдержанный обвес, оригинальные наклейки и многоспицевые колёсные диски. В салоне — чёрная кожа и алькантара, присутствие тюнеров выдают эмблемы и аккуратно изменённый декор.

Alpina B7 на базе BMW 7 Series (F01/F02) выпускалась с 2011 по 2015 год. За основу взяли версию 750i с 4,4-литровым V8 N63, форсированным до 507 л.с. и 700 Нм. Шестиступенчатая автоматическая коробка ZF была доработана и усилена. Модель предлагалась с короткой и удлинённой базой, задним или полным приводом. Выставленный на продажу автомобиль — длиннобазный и полноприводный, разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды и достигает 280 км/ч максимума.

