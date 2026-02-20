Новости
Опубликовано 20 февраля 2026, 11:39
1 мин.

Похож на Ikarus: во Владимире построили автобус-гармошку

Это рестайлинговый варианта флагмана марки Volgabus
Гипербас-гармошка: Volgabus построил автобус сверхбольшой вместимости. Сочленённая машина имеет вместимость 38 посадочных и 180 общих мест. Длина новинки достигает 18 метров. В ближайшие время технику для опытной эксплуатации получит предприятие «Владимирпассажиртранс», уже располагающее парком «Волгабасов».
Похож на Ikarus: во Владимире построили автобус-гармошку
© Официальный сайт органов местного самоуправления города Владимира
Алексей Кованов
Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены кнопки вызова водителя, аппарель для заезда колясок, отдельное место в середине салона. Для удобства посадки и высадки автобус оснащен системой наклона кузова к платформе (книлинг).

Важно уточнить, что модель «Волгабас-6271» (другое название — «СитиРитм-18 DLF») выпускается с 2012 года и за прошедшее время неоднократно подвергалась модернизации. Но вариант для Владимира отличается обновлённым дизайном.

Кроме того, в России стартовали тесты трёхосного «Гипербаса» от марки Volgabus. Компания «Мострансавто» выпустила на линию трёхосный Volgabus-627 001 длиной 14,5 метра.

Новинка оборудована российским дизельным двигателем ЯМЗ. Автобус, который производитель называет «Гипербасом», будет работать на маршруте № 30 «Аэропорт Домодедово — Станция Домодедово».