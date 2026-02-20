Похож на Ikarus: во Владимире построили автобус-гармошку

Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены кнопки вызова водителя, аппарель для заезда колясок, отдельное место в середине салона. Для удобства посадки и высадки автобус оснащен системой наклона кузова к платформе (книлинг).

Важно уточнить, что модель «Волгабас-6271» (другое название — «СитиРитм-18 DLF») выпускается с 2012 года и за прошедшее время неоднократно подвергалась модернизации. Но вариант для Владимира отличается обновлённым дизайном.