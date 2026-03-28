Похожий на Land Rover внедорожник BYD направил владельца в отбойник и на встречку

«В одном случае внедорожник, как утверждается, самостоятельно разогнался до скорости движения по шоссе и свернул к разделительной полосе. Во время другой поездки автомобиль, как сообщается, резко повернул руль, едва не выехав на встречную полосу», — отмечается в публикации.

За новый автомобиль китайский предприниматель по фамилии Чжоу в конце 2024 года уплатил 1,1 млн юаней (12,9 млн рублей). Новинка BYD привлекла его внимание в том числе системой активной безопасности, которая впоследствии не оправдала ожиданий.

Во время одной из поездок при ясной погоде автомобиль внезапно ускорился до 93 км/ч при ограничении скорости 60 км/ч и вылетел на обочину. В другой раз, по словам Чжоу, U8 совершил резкий маневр, самостоятельно перестроившись в соседнюю полосу прямо перед встречным транспортом.

Bloomberg указывает, что подобные жалобы начали поступать после того, как BYD внедрила технологии автономного вождения в машины массовый сегмент. Компания, стремясь обогнать конкурентов по «умным» функциям, начала устанавливать систему God’s Eye даже на бюджетные модели. В конечном итоге BYD Yangwang урегулировала претензии автовладельца.

