В продажу поступил внедорожник Deepal G318 от Changan

На автомобиль, сборка которого стартовала в России, распространяется государственная субсидия на кредит, которая достигает 925 тыс. рублей. Кроме того, до конца апреля действует приветственный бонус в размере 318 тыс. рублей. С учетом этих скидок минимальная цена автомобиля в России составит 4,4 млн рублей.

Длина Deepal G318 — 5010 мм. В движение автомобиль приводится гибридной силовой установкой. Два электромотора суммарной отдачей 439 л.с. работают в связке с 1,5-литровым турбомотором, который выступает исключительно в роли генератора. Максимальная 30-минутная мощность, из которой исчисляется транспортный налог, для новинки составляет 183 л.с. До «сотни» автомобиль ускоряется за 6,3 с, а суммарный запас хода превышает 1 тыс. км.

У внедорожника адаптивная пневмоподвеска с амортизаторами ZF, которая автоматически подстраивается под покрытие, считывая данные с камер. Клиренс регулируется, его максимальное значение — 240 мм, предусмотрена возможность буксировки прицепа массой до 1,6 т.

В базовой версии предусмотрены панорамная крыша, вентиляция передних кресел и 8 подушек безопасности. Доплата в 350 тыс. рублей за комплектацию Everest добавляет ту самую пневмоподвеску с адаптивными амортизаторами, 20-дюймовые диски, дополнительный свет на крыше, премиальную акустику с 16 динамиками и расширенную атмосферную подсветку салона.

