Покойтесь с миром: эти автомобили не переживут 2026 год

Компактный роскошный внедорожник Acura RDX снимут с производства в течение 2026 года. Компания уже подтвердила, что готовит замену гибриду. Главный вопрос — это время. По данным Acura, новый RDX появится в продаже только через два года.

Еще одна машина, которая уйдет в прошлое – Chrysler Pacifica Hybrid. Представленный в модельном году с 2017 года, электрифицированный минивэн продается почти десять лет, но в связи с изменением стратегии бренда, 2026 год станет для него последним.

Dodge Hornet всего три года на рынке, но этого времени хватило, чтобы понять о бесперспективности ее продаж. За все время было продано менее 40 тыс машин.

Jeep Grand Cherokee 4xe тоже в «расстрельном списке». Точку в карьере модели поставил масштабный отзыв 2025 года, затронувший более 90 тыс. автомобилей.

Следующий автомобиль – Jeep Wrangler 4xe. Подключаемый гибрид столкнулся с похожими проблемами, что привело к отзыву в 2025 году более 228 тыс. автомобилей.

Karma Revero в 2026 году будет заменена моделью Gyesera, в которой появится новый силовой агрегат. Все это ознаменует перезапуск бренда.

Двухдверный спортивный автомобиль Lexus LC никогда не был хитом продаж, поэтому его судьб решили в 2026 году.

Tesla завершает производство одной версии Модель S, чтобы освободить место для производства гуманоидных роботов Optimus на заводе компании во Фримонте, Калифорния.

Как и Model S, Tesla прекратит выпуск своего внедорожника Model X в конце года. Причина – машина морально устарела.

