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Опубликовано 22 июля 2026, 20:35
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Покупателям раскрыли достоинства и недостатки обновлённой Lada Niva Legend

Автоэксперт Хлебушкин назвал плюсы и минусы новой Lada Niva Legend 1.8. 20 июля АвтоВАЗ прекратил выпуск дореформенных внедорожников Lada Niva Legend, оборудованных жигулёвским мотором 1.7. С этого момента автозавод выпускает только модернизированные машины, которые отличаются улучшенным салоном, оцинкованными кузовными панелями и новым двигателем объёмом 1,8 литра.
Lada Niva Legend 1.8
Lada Niva Legend 1.8
© АвтоВАЗ
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Как отмечает эксперт журнала «За рулём» Илья Хлебушкин, у мотора 1.8 реализован ременный привод ГРМ вместо цепного, который гарантирует предсказуемый регламент — ремень нужно менять каждые 60 тыс. км.

Lada Niva Legend 1.8

© АвтоВАЗ

Также Хлебушкин отметил наличие полуавтоматического натяжителя, упрощающего эксплуатацию, а также специальных цековок, исключающих контакт между поршнями и клапанами при обрыве ремня.

Ложкой дёгтя эксперт назвал хлопотную регулировку теплового зазора клапанов, для чего придётся снимать распредвал и подбирать толкатели, в ожидании которых можно провести несколько дней.

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Источник:За рулём
Автор:Алексей Кованов
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