Покупателям раскрыли достоинства и недостатки обновлённой Lada Niva Legend

Также Хлебушкин отметил наличие полуавтоматического натяжителя, упрощающего эксплуатацию, а также специальных цековок, исключающих контакт между поршнями и клапанами при обрыве ремня.

Ложкой дёгтя эксперт назвал хлопотную регулировку теплового зазора клапанов, для чего придётся снимать распредвал и подбирать толкатели, в ожидании которых можно провести несколько дней.

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