Покупателям раскрыли достоинства и недостатки обновлённой Lada Niva Legend
Как отмечает эксперт журнала «За рулём» Илья Хлебушкин, у мотора 1.8 реализован ременный привод ГРМ вместо цепного, который гарантирует предсказуемый регламент — ремень нужно менять каждые 60 тыс. км.
Также Хлебушкин отметил наличие полуавтоматического натяжителя, упрощающего эксплуатацию, а также специальных цековок, исключающих контакт между поршнями и клапанами при обрыве ремня.
Ложкой дёгтя эксперт назвал хлопотную регулировку теплового зазора клапанов, для чего придётся снимать распредвал и подбирать толкатели, в ожидании которых можно провести несколько дней.
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