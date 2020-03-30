Водитель на три дня самоизолировался в машине из-за коронавируса

Вернувшись в Польшу, мужчина почувствовал себя плохо. Он тут же отправился в больницу, чтобы сдать анализ. Врачи поставили ему диагноз бронхит и заявили, что не могут госпитализировать его с такими симптомами, так что результаты теста на коронавирус ему придется ждать дома. Однако водитель придумал способ, как обезопасить свою семью от возможного заражения: в течение трех дней, пока не пришли результаты, он самоизолировался в машине. COVID-2019 у мужчины не подтвердился, и он вернулся домой.

На сегодняшний день в Польше зафиксировано 1,9 тысячи случаев заболевания, 26 человек стали жертвами болезни.