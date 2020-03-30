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16:33

Водитель на три дня самоизолировался в машине из-за коронавируса

Житель Польши жил в автомобиле, пока ждал результат анализа

© pixabay.com
Лиза Будрина
Поляк из города Острув-Велькопольски вернулся из зарубежной поездки и, побоявшись заразить домочадцев китайским вирусом, переселился в автомобиль. Его историю опубликовали на польском портале Wiadomosci.onet.pl.

Вернувшись в Польшу, мужчина почувствовал себя плохо. Он тут же отправился в больницу, чтобы сдать анализ. Врачи поставили ему диагноз бронхит и заявили, что не могут госпитализировать его с такими симптомами, так что результаты теста на коронавирус ему придется ждать дома. Однако водитель придумал способ, как обезопасить свою семью от возможного заражения: в течение трех дней, пока не пришли результаты, он самоизолировался в машине. COVID-2019 у мужчины не подтвердился, и он вернулся домой.

На сегодняшний день в Польше зафиксировано 1,9 тысячи случаев заболевания, 26 человек стали жертвами болезни.

Ранее автомобильные компании остановили работу европейских заводов, а некоторые переключились на выпуск медицинского оборудования. Например, Mercedes-Benz предоставит медицинским организациям доступ к промышленным 3D-принтерам и поможет с печатью необходимых компонентов для аппаратов для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Источник: Wiadomosci.onet.pl