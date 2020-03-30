Mercedes-Benz выделит 3D-принтеры для печати медоборудования

«С нашими компетенциями и опытом мы готовы помочь с производством медицинского оборудования, — комментирует решение член совета правления Mercedes-Benz AG Йорг Бурзер — Мы уже обсуждаем различные варианты с властями федеральной земли Баден-Вюртемберг и ждем запросов от компаний, занятых в медицинско-технологическом секторе». Ежегодно Mercedes-Benz производит 150 000 3D-печатных деталей из пластика и металла, и все этим мощности концерн готов высвободить под производство медтехники.
Ранее свою помощь в борьбе с пандемией COVID-19 предложил McLaren. Британский производитель суперкаров займется разработкой дизайна аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а еще попробует упростить их конструкцию, что в несколько раз увеличит объемы выпуска. Фирма Airbus также заявила, что готова предоставить свои сборочные предприятия и 3D-принтеры для выпуска устройств ИВЛ. К инициативе присоседились Nissan, Bosch и другие компании.
Кроме того, владелец Ferrari и FCA холдинг Exor объявил о выделении 10 миллионов евро на борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 и закупке 150 аппаратов ИВЛ для медицинских учреждений Италии. А прокатная фирма Leasys, принадлежащая банку FCA, предоставила итальянскому отделению Красного креста и некоммерческой итальянской волонтерской ассоциации ANPAS бесплатный доступ к собственному парку автомобилей и пять биоизолированных машин скорой помощи на базе фургона Ducato.