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11:56

Mercedes-Benz выделит 3D-принтеры для печати медоборудования

Концерн предложил помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19

Алексей Носаченко
Компания Mercedes-Benz предоставит медицинским организациям доступ к промышленным 3D-принтерам и поможет с печатью необходимых компонентов оборудования, необходимого для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Концерн окажет всестороннюю помощь обратившимся к нему фирмам и обещает выделить под новые задачи все свои мощности.

«С нашими компетенциями и опытом мы готовы помочь с производством медицинского оборудования, — комментирует решение член совета правления Mercedes-Benz AG Йорг Бурзер — Мы уже обсуждаем различные варианты с властями федеральной земли Баден-Вюртемберг и ждем запросов от компаний, занятых в медицинско-технологическом секторе». Ежегодно Mercedes-Benz производит 150 000 3D-печатных деталей из пластика и металла, и все этим мощности концерн готов высвободить под производство медтехники.

Ранее свою помощь в борьбе с пандемией COVID-19 предложил McLaren. Британский производитель суперкаров займется разработкой дизайна аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а еще попробует упростить их конструкцию, что в несколько раз увеличит объемы выпуска. Фирма Airbus также заявила, что готова предоставить свои сборочные предприятия и 3D-принтеры для выпуска устройств ИВЛ. К инициативе присоседились Nissan, Bosch и другие компании.

Кроме того, владелец Ferrari и FCA холдинг Exor объявил о выделении 10 миллионов евро на борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 и закупке 150 аппаратов ИВЛ для медицинских учреждений Италии. А прокатная фирма Leasys, принадлежащая банку FCA, предоставила итальянскому отделению Красного креста и некоммерческой итальянской волонтерской ассоциации ANPAS бесплатный доступ к собственному парку автомобилей и пять биоизолированных машин скорой помощи на базе фургона Ducato.