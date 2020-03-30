Mercedes-Benz выделит 3D-принтеры для печати медоборудования

Ранее свою помощь в борьбе с пандемией COVID-19 предложил McLaren. Британский производитель суперкаров займется разработкой дизайна аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а еще попробует упростить их конструкцию, что в несколько раз увеличит объемы выпуска. Фирма Airbus также заявила, что готова предоставить свои сборочные предприятия и 3D-принтеры для выпуска устройств ИВЛ. К инициативе присоседились Nissan, Bosch и другие компании.