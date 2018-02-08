Гибридное купе Polestar захотели купить 5000 человек

Более 5000 тысяч человек изъявили желание купить первую модель компании Polestar — гибридное купе Polestar 1. Об этом со ссылкой на руководителя автопроизводителя Томаса Ингенлата сообщает Automotive News.

В связи с высоким спросом компания Polestar изучает возможность увеличения объема выпуска новинки. Изначальный план предполагает сборку Polestar 1 в одну смену на предприятии в китайском Чэнду. Запланированноый объем выпуска — 500 автомобилей в год.

По словам Ингенлата, сейчас в Polestar думают о том, чтобы производить свою первую модель в две смены.

При этом Automotive News отмечает, что завод для производства Polestar 1 будет готов только к середине текущего года, а выпуск модели начнется лишь в средине 2019-го. Предзаказы на гибридное купе начнут собирать весной.

Купе Polestar 1 дебютировало в октябре 2017 года. Модель оснащена гибридной силовой установкой, отдача которой составляет 600 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Только на электротяге двухдверка сможет проехать 150 километров.

Ранее сообщалось, что стоимость Polestar 1 составит 150 000 долларов. Автомобиль также можно будет приобрести по подписке, которая предполагает ежемесячные платежи.

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