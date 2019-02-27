Марка Polestar представила конкурента Tesla Model 3

Polestar 2 — первая массовая модель бренда. Фастбек, построенный на «вольвовской» платформе CMA, оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 300 киловатт (408 сил) и 660 Нм момента. До «сотни» электрокар разгоняется менее чем за пять секунд. Состоящий из 27 модулей батарейный блок емкостью 78 киловатт-часов позволяет на одной зарядке проезжать до 500 километров (WLTP).