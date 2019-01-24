Марка Polestar показала тизер второй модели и новую мультимедийку на Android

Попробовать новый мультимедийный комплекс можно уже сейчас. Для этого надо установить на смартфон или планшет специальное приложение. Его можно скачать с демонстрационного сайта, посвященного системе.

Доступ к основным функциям медиакомплекса будет осуществляться с четырех вкладок: активация камер кругового обзора, приложения, контакты и функции автомобиля. С помощью дисплея можно управлять климат-контролем, работой электронных систем безопасности, настраивать параметры рулевого управления и системы рекуперации энергии, а также контролировать расход электроэнергии.