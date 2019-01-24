Марка Polestar показала тизер второй модели и новую мультимедийку на Android

Попробовать новый мультимедийный комплекс можно уже сейчас. Для этого надо установить на смартфон или планшет специальное приложение. Его можно скачать с демонстрационного сайта, посвященного системе.
Доступ к основным функциям медиакомплекса будет осуществляться с четырех вкладок: активация камер кругового обзора, приложения, контакты и функции автомобиля. С помощью дисплея можно управлять климат-контролем, работой электронных систем безопасности, настраивать параметры рулевого управления и системы рекуперации энергии, а также контролировать расход электроэнергии.
Ожидается, что мультимедийка получит тесную интеграцию с сервисами Google: «Картами», «Календарем» и фирменным голосовым помощником. Кроме того, появится возможность устанавливать приложения из магазина Google Play.
Polestar 2 — это полностью электрический четырехдверный фастбек, конкурент Tesla Model 3. Электрокар оснастят силовой установкой мощностью около 400 лошадиных сил, а его запас хода на одной зарядке составит около 480 километров.
Первый тизер Polestar 2 был показан в начале января. На нем автомобиль также показан сверху, но видна только его задняя часть со светотехникой во всю ширину кузова.