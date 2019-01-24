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15:11

Марка Polestar показала тизер второй модели и новую мультимедийку на Android

Фастбек с индексом 2 получит 400-сильную силовую установку

Компания Polestar показала, как будет выглядеть интерфейс информационно-развлекательной системы на базе Android, которая впервые появится на ее новой модели – электрическом фастбеке «2». Заодно марка опубликовала второй тизер этого автомобиля, который «спрятали» в одном из экранов комплекса.
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Попробовать новый мультимедийный комплекс можно уже сейчас. Для этого надо установить на смартфон или планшет специальное приложение. Его можно скачать с демонстрационного сайта, посвященного системе.

Доступ к основным функциям медиакомплекса будет осуществляться с четырех вкладок: активация камер кругового обзора, приложения, контакты и функции автомобиля. С помощью дисплея можно управлять климат-контролем, работой электронных систем безопасности, настраивать параметры рулевого управления и системы рекуперации энергии, а также контролировать расход электроэнергии.

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Ожидается, что мультимедийка получит тесную интеграцию с сервисами Google: «Картами», «Календарем» и фирменным голосовым помощником. Кроме того, появится возможность устанавливать приложения из магазина Google Play.

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Polestar 2 — это полностью электрический четырехдверный фастбек, конкурент Tesla Model 3. Электрокар оснастят силовой установкой мощностью около 400 лошадиных сил, а его запас хода на одной зарядке составит около 480 километров.

Первый тизер Polestar 2 был показан в начале января. На нем автомобиль также показан сверху, но видна только его задняя часть со светотехникой во всю ширину кузова.

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