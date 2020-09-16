Polestar признал, что электромобили «грязнее» машин с ДВС

В вопросах экологии главный исполнительный директор Polestar Томас Ингенлат склоняется к открытому диалогу с покупателями: «Производители не всегда честны с потребителями, когда речь заходит о влиянии их продукции на окружающую среду. Это неправильно. Мы должны рассказывать всё как есть — даже если такая правда не всегда приятна». Ингенлат призывает компании перейти на единую методику расчета выбросов CO₂ и уже перестать говорить об электрокарах как о панацее для экологии.