Polestar не станет, как Volvo, снижать «максималку» своих автомобилей

Ингенлат уверен, что понятие максимальной скорости в большей степени присуще миру автомобилей с ДВС, чем электрокарам. Для батарейных машин этот показатель не так важен, ведь на первый план выходят другие преимущества. Кроме того, объявив о снижении скорости своих автомобилей, Polestar уже не сможет на равных конкурировать с Tesla.

Ранее стало известно, что в рамках программы Vision 2020, за счет реализации которой Volvo рассчитывает добиться нулевой смертности в ДТП, шведская марка намерена снизить максимальную скорость всех своих автомобилей до 180 километров в час. Вдобавок компания изучает вопрос совмещения функции контроля скорости и геозонирования для автоматического снижения порога вблизи больниц или школ.

Стратегия Vision 2020 предусматривает создание «сверхбезопасного» автомобиля. Шведы считают, что продвинутые системы позволят к 2020 году добиться нулевой смертности в авариях. Ни один человек не погибнет и не получит серьезных травм в новых моделях Volvo.