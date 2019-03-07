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15:52

Polestar не станет, как Volvo, снижать «максималку» своих автомобилей

Какое-либо ограничение не соответствует философии бренда

Марка Polestar не будет ограничивать максимальную скорость своих моделей, как это сделает материнская Volvo. По мнению главы компании Томаса Ингенлата, такое решение поможет дистанцировать бренды друг от друга, да и сам факт каких-либо ограничений не соответcтвует философии Polestar.
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Ингенлат уверен, что понятие максимальной скорости в большей степени присуще миру автомобилей с ДВС, чем электрокарам. Для батарейных машин этот показатель не так важен, ведь на первый план выходят другие преимущества. Кроме того, объявив о снижении скорости своих автомобилей, Polestar уже не сможет на равных конкурировать с Tesla.

Ранее стало известно, что в рамках программы Vision 2020, за счет реализации которой Volvo рассчитывает добиться нулевой смертности в ДТП, шведская марка намерена снизить максимальную скорость всех своих автомобилей до 180 километров в час. Вдобавок компания изучает вопрос совмещения функции контроля скорости и геозонирования для автоматического снижения порога вблизи больниц или школ.

Стратегия Vision 2020 предусматривает создание «сверхбезопасного» автомобиля. Шведы считают, что продвинутые системы позволят к 2020 году добиться нулевой смертности в авариях. Ни один человек не погибнет и не получит серьезных травм в новых моделях Volvo.

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