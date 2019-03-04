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15:13

Автомобили Volvo не смогут разогнаться быстрее 180 км/ч

Инициатива станет частью плана по реализации стратегии Vision 2020

В рамках программы Vision 2020, за счет реализации которой компания Volvo рассчитывает добиться нулевой смертности в ДТП, шведская марка намерена снизить максимальную скорость всех своих автомобилей до 180 километров в час. Компания планирует разработать «умный» ограничитель скорости, учитывающий геопозицию машины.
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О работе над «сверхбезопасными» автомобилями компания Volvo заявила в 2012 году. Шведы считают, что продвинутые системы позволят к 2020 году добиться нулевой смертности в авариях. Ни один человек не погибнет и не получит серьезных травм в новых моделях Volvo. Однако есть факторы, препятствующие достижению поставленной цели. Среди них — превышение скорости.

Помимо ограничения максимальной скорости в своих автомобилях, компания также изучает вопрос совмещения функции контроля скорости и геозонирования. Такая система в будущем позволила бы в автоматическом режиме снижать максималку машины рядом с больницами и школами.

В апреле 2018 года британский исследовательский центр Thatcham Research назвал самый безопасный автомобиль Великобритании. Им стал Volvo XC90 — с момента начала продаж в 2002 году в кроссовере при ДТП не погиб ни один человек.

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