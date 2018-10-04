Суперкупе Polestar 1 стало ближе к серии

Производство в Гетеборге, где работы преимущественно выполняются вручную, станет первой фазой проверки готовности оборудования и технологий к выпуску коммерческих версий купе Polestar 1. Так, для кузова из углеродного волокна компании пришлось создать новое оборудование и техпроцесс, которые позже будут переданы заводу в китайском Чэнду и использованы для производства серийных автомобилей.