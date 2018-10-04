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14:09

Суперкупе Polestar 1 стало ближе к серии

Компания начала экспериментальную сборку предсерийных прототипов на заводе в Гетеборге

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Марка Polestar, входящая в состав Volvo Cars, начала выпуск предсерийных образцов спорткупе с индексом 1. Всего на экспериментальном производстве в Гетеборге соберут 34 автомобиля, которые будут использовать для краш-тестов, температурных и погодных испытаний, а также оценки ездовых характеристик модели.

Производство в Гетеборге, где работы преимущественно выполняются вручную, станет первой фазой проверки готовности оборудования и технологий к выпуску коммерческих версий купе Polestar 1. Так, для кузова из углеродного волокна компании пришлось создать новое оборудование и техпроцесс, которые позже будут переданы заводу в китайском Чэнду и использованы для производства серийных автомобилей.

Суперкупе Polestar 1 на фестивале скорости в Гудвуде.

По словам исполнительного директора Polestar Томаса Ингенлата, выпуск ездовых прототипов — следующий шаг на пути к серийному производству. Автомобили помогут инженерам провести более тонкую настройку основных узлов, чтобы товарные версии «стали идеальными».

Купе Polestar 1 представили осенью 2017 года. В основе двухдверки лежит платформа SPA с двухрычажкой спереди и многорычажкой сзади, накрытая кузовом из карбона. Силовая установка — гибридная с двумя электромоторами на задней оси и двухлитровой «четверкой», снабженной турбонагненателем и компрессором, спереди. Ее суммарная отдача составляет 600 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

Начальная цена Polestar 1 в Европе составит 155 тысяч евро или 11,8 миллиона рублей по текущему курсу. Столько же сейчас в России стоит 540-сильный Porsche 911 Turbo. Продажи гибридного купе начнутся во второй половине 2019 года.

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