Суперкупе Polestar 1 стало ближе к серии

Производство в Гетеборге, где работы преимущественно выполняются вручную, станет первой фазой проверки готовности оборудования и технологий к выпуску коммерческих версий купе Polestar 1. Так, для кузова из углеродного волокна компании пришлось создать новое оборудование и техпроцесс, которые позже будут переданы заводу в китайском Чэнду и использованы для производства серийных автомобилей.
По словам исполнительного директора Polestar Томаса Ингенлата, выпуск ездовых прототипов — следующий шаг на пути к серийному производству. Автомобили помогут инженерам провести более тонкую настройку основных узлов, чтобы товарные версии «стали идеальными».
Купе Polestar 1 представили осенью 2017 года. В основе двухдверки лежит платформа SPA с двухрычажкой спереди и многорычажкой сзади, накрытая кузовом из карбона. Силовая установка — гибридная с двумя электромоторами на задней оси и двухлитровой «четверкой», снабженной турбонагненателем и компрессором, спереди. Ее суммарная отдача составляет 600 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.
Начальная цена Polestar 1 в Европе составит 155 тысяч евро или 11,8 миллиона рублей по текущему курсу. Столько же сейчас в России стоит 540-сильный Porsche 911 Turbo. Продажи гибридного купе начнутся во второй половине 2019 года.