В гостях у герцога

Самолетом до Лондона — четыре часа. Еще чуть больше двух часов езды от аэропорта Хитроу — и я в Саутгемптоне, что на берегу Ла-Манша. А уж оттуда недалеко до цели моего путешествия — поместья герцога Ричмондского. Думаете, я обнаружил в себе дворянские корни, и, напялив фрак с цилиндром, прибыл на скачки? Вовсе нет: корреспондент «Мотора» Василий Костин еще в своем уме — в поместье Гудвуд я был на «Фестивале скорости».

Здесь можно снимать костюмные драмы по романам Джейн Остен. Для этого есть все: бескрайние поля, рощи, увитый плющом замок из серого камня и даже стадо в три тысячи овец и двести породистых коров. Площадь поместья огромная: 4700 гектар — это почти в 15 раз больше ВДНХ!

Чарльз Гордон-Леннокс, герцог Ричмондский

Но в этот уик-энд лужайки заставлены машинами посетителей, животных не видно. Миновав поля для гольфа, оказываешься в настоящем автомобильном царстве! Или точнее, герцогстве.

Нынешний хозяин поместья Чарльз Гордон-Леннокс (одиннадцатый герцог Ричмондский) унаследовал увлечение автомобилями от деда, Фредерика Гордон-Леннокса. Тот даже устраивал у себя в поместье гонку Формулы-1. Соревнования проходили на дорожках вокруг близлежащего летного поля, построенного во время Второй мировой войны для защиты страны от немецких налетов. Конечно, «Гловер-Трофей» не входила в чемпионат Формулы-1, но тогда такое еще в принципе было возможно. В гонке принимали участие многие звезды первой величины: Стирлинг Мосс, Джон Сертиз, Майк Хоторн, Джек Брэбем, Жо Боннье, Брюс Макларен, Грэм Хилл, Джим Кларк.

Во время «Фестиваля скорости» поляны вокруг замка буквально уставлены разными автомобильными редкостями. А площадь перед замком украшена скульптурой — огромной стеллой, на верхушке которой закреплены гоночные машины. В этот раз центральной темой феcтиваля было 70-летие марки Porsche — так что вы догадываетесь, что за машины красовались на вершине.

Во всем, что касается быстрых машин, соревнований и рекордов, богатству экспозиции позавидует любой музей. Собственно, многие музеи и привезли сюда свои экспонаты. Например, компания Porsche в честь 70-летия марки выставила все машины, когда-либо побеждавшие в Ле-Мане.

1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 Британский дизайнер Джерри Джуда каждый год создает новую скульптуру для фестиваля Перед замком выстроились все самые важные спорткары Porsche Ранний Porsche 911 из фирменного музея — с короткой базой и двухлитровым мотором Porsche 911 от фирмы Singer Vehicle Design: современная начинка в классическом кузове Гоночный прототип Porsche 911 GT1-98, на котором выиграли «24 часа Ле-Мана» в 1998 году, не имел ничего общего с обычным купе модели 911 Porsche 804 1962 года — одна из трех машин немецкой марки спроектированная для Формулы-1 Болиды Porsche разных лет проезжают перед зрительскими трибунами Перед серийными Porsche — прототип 962 1989 года, принадлежавший команде Brun: от собратьев он отличался оригинальным оперением с отдельным антикрылом и углепластиковым монококом вместо алюминиевого Суперкар Porsche Carrera GT 2005 года с атмосферным мотором V10 мощностью 612 лошадиных сил На этом Porsche 911 RSR с бортовым номером 92 гонщики Майкл Кристенсен, Кевин Эстре и Лоран Вантор в этом году выиграли «24 часа Ле-Мана» в классе LMGTE Pro До сих пор гоночный прототип Porsche LMP2000 никто не видел, а поначалу немцы даже отрицали факт его существования! Болид спроектировали в конце девяностых для Ле-Мана, но гоночную программу свернули, а средства направили на создание кроссовера Cayenne

А Мерседесовцы выкатили гоночную технику для гонок Гран-При — с довоенных времен до пятидесятых годов, сдобрив экспозицию и болидом McLaren Формулы-1, на котором в 1998 году выступал Мика Хаккинен.

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Шасси рекордного Mercedes W125: на нем Рудольф Караччиола в 1937 году разогнался до 432,7 километров в час Двигатель V12 5.6 развивал свыше 700 лошадиных сил. Перед мотором хорошо видно оребренный корпус одного из пары компрессоров Roots. Металлический бак в носу — для охлаждения мотора Mercedes привез в Гудвуд одиннадцать «серебряных стрел»: большинство — машины 30-50-х годов Между этими «серебряными стрелами» ровно 64 года: Mercedes W25 1934 года для гонок Гран-При и McLaren MP4/13 1998 года с мерседесовским мотором, на котором выступал Мика Хаккинен А это современный болид Формулы-1 — Mercedes AMG F1 W05 Hybrid 2014 года

И все же большинство экспонатов не увидеть ни в каком музее ни за какие деньги: это техника из частных коллекций. Конечно, гоночные «ягуары» пятидесятых годов не самая интересная тема — их полно на любых ретро-соревнованиях. Но остальное.... Какую эпоху и гоночную категорию ни возьми — на фестивале что-нибудь да найдется.

1/4 2/4 3/4 4/4 Впечатляющая экспозиция уникальных Ягуаров шестидесятых годов с штучными кузовами разных ателье. Вот купе XK120 от фирмы Pininfarina Jaguar D-Type, выкупленный дизайнером Джованни Микелотти после аварии в Ле-Мане и перестроенный из гоночного спайдера в туристическое купе Jaguar XK150 c кузовом швейцарской фирмы Ghia-Aigle, внешность которого создал Пьетро Фруа Jaguar XK140 1955 года, принадлежавший Бриджит Бардо. После случившейся в 1957 году аварии новый кузов для спорткара изготовило ателье Michelotti

Гоночные «слоны» двадцатых годов? Вот французский Voisin с авиационным мотором, вот 24-литровый Napier из музея Brooklands. Бредите Формулой-1 шестидесятых-семидесятых годов? Здесь Лотусы, Макларены, Тиреллы... Может быть, могучие ле-мановские болиды группы C восьмидесятых годов? Я насчитал десяток прототипов Porsche, Jaguar, Lola, Spice. Болиды американской серии Indycar, раллийные прототипы группы B, ле-мановская техника, сток-кары серии NASCAR, машины для дрифта — такую эклектику еще поискать!

1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 Английский Napier-Railton 1933 года с авиационным мотором W12 объемом 24 литра Болид Фoрмулы-1 Tyrrell 005 1972 года Болид Lotus 49 Фoрмулы-1 в ливрее Gold Leaf 12-цилиндровая Honda RA301 1968 года — последний автомобиль Honda, выступавший в Формуле-1 до возвращения японской марки в двухтысячных Отполированый до зеркального блеска Lister Monzanapolis с мотором Jaguar 3.8 Старички тоже могут дать прикурить! Гудвуд — чуть ли не единственная возможность увидеть легенды американских гонок NASCAR по эту сторону Атлантики Современная техника тоже здесь! Например, на этом Ford Fiesta WRC зажигал раллист Элфин Эванс. Валлиец выступает в чемпионате мира по ралли на такой же машине

Но самое потрясающее даже не это. В какой-то момент всю эту технику начинают заводить. Не торопясь подходят механики, скидывают капоты... То и дело оживает то один исторический мотор, то другой. Вот булькает выхлопом круглобокий Lister-Jaguar, с подвыванием компрессора прогазовывается квадратная Lancia Delta S4, пламенем из прямоугольных выхлопных патрубков отплевывается довоенный Voisin. Если в вашей крови есть хоть капелька бензина, эта какофония не оставит вас равнодушным!

В каком музее можно не только заглянуть под капот экспонату, но и увидеть уникальные машины «в бою»? Причем многие — в очень бодром, практически «боевом» режиме. За рулем-то зачастую те же самые деды, что выступали на этих машинах в гонках!

Представьте, что вы искусствовед, и вам повезло подробно поговорить о живописи с Сезаном или Дали. Тогда вы поймете мои эмоции от встречи с пилотом и конструктором Родом Милленом: он лично провел мне экскурсию по построенной им полноприводной Тойоте, на которой он в 1994 году поставил рекорд «Пайкс Пика».

Но даже если автоспорт вас совсем не интересует, в Гудвуде найдется что посмотреть. Начинать можете прямо с VIP-парковки: я обнаружил на ней шестнадцать (!) Макларенов, пять Ferrari разных лет, несколько Maserati и Porsche c BMW без счета. В общем, понимаете: посетители здесь обеспеченные!

Гиперкар Mclaren Senna

На случай, если вы как раз думаете, куда пристроить десяток-другой миллионов евро, в ходе фестиваля традиционно проводят аукцион Bonhams. В этот раз самым дорогостоящим лотом оказалось экспериментальное купе Aston Martin DB4GT Zagato, на котром когда-то выступал Джим Кларк — покупатель заплатил за машину 10 081 500 фунтов!

«Гудвуд» уже давно освоили автопроизводители — например, здесь впервые показали широкой публике новую Toyota Supra — правда, пока лишь в камуфляже.

На трассе подъема на холм — прототип нового купе Toyota Supra

Здесь же есть редкая возможность в одном месте посмотреть на самые удивительные спорткары от фирм, про которые слышали только специалисты. Экзотику собрали на стенде одного из главных спонсоров события — шинной компании Michelin. Знаете индийскую марку Vazirani? А она представила в Гудвуде суперкар Shul c турбиной, питающей гибридную силовую установку, и внешностью, созданной Кадзунори Ямаути — автором серии видеоигр Gran Turismo. Правда, гибридная начинка — в будущем, а сейчас посетителям показали лишь макет с неоткрывающимися дверями.

Зато напротив него на мишленовском стенде стоял вполне реальный суперкар Noble M500: оказывается, эта крохотная английская фирма еще жива, и подготовила среднемоторное купе с двигателем Ford Ecoboost V6 3.7 и стеклопластиковым кузовом.

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А в экспозиции Michelin Supercar Paddock ещё больше суперкаров — и все, конечно же, «обуты» в шины флагманской линейки Pilot Sport Cup. Здесь и новейший Mclaren Senna с дополнительными окошками внизу дверей, и страшноватый, но ужасно редкий Lamborghini Centenario Roadster, и трековый Brabham BT62, и уже ставшие классикой машины из девяностых.

На лужайках Гудвуда организаторы собрали большинство самых важных суперкаров последней четверти века: мне повезло разом увидеть машины, которые знал по журналам еще со школы — сразу два McLaren F1, Jaguar XJ220, Ferrari F50, Bugatti EB110...

За день в поместье Гудвуд я успел сфотографировать практически все представленные автомобили — и снимки самых-самых мы разместили в этой статье. Но если вы решите последовать по моим стопам, и поедете в Гудвуд — послушайте совета: не жадничайте, и берите билет на весь уик-энд! Благо стоит это не так дорого — 150 фунтов на все четыре дня. Пытаться обойти все за восемь часов — это как обежать Третьяковку за час. \m

Иллюстрации: Василий Костин, Goodwood, Newspress, Michelin, Александр Марковский