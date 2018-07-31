В гостях у герцога

Самолетом до Лондона — четыре часа. Еще чуть больше двух часов езды от аэропорта Хитроу — и я в Саутгемптоне, что на берегу Ла-Манша. А уж оттуда недалеко до цели моего путешествия — поместья герцога Ричмондского. Думаете, я обнаружил в себе дворянские корни, и, напялив фрак с цилиндром, прибыл на скачки? Вовсе нет: корреспондент «Мотора» Василий Костин еще в своем уме — в поместье Гудвуд я был на «Фестивале скорости».
Здесь можно снимать костюмные драмы по романам Джейн Остен. Для этого есть все: бескрайние поля, рощи, увитый плющом замок из серого камня и даже стадо в три тысячи овец и двести породистых коров. Площадь поместья огромная: 4700 гектар — это почти в 15 раз больше ВДНХ!
Но в этот уик-энд лужайки заставлены машинами посетителей, животных не видно. Миновав поля для гольфа, оказываешься в настоящем автомобильном царстве! Или точнее, герцогстве.
Нынешний хозяин поместья Чарльз Гордон-Леннокс (одиннадцатый герцог Ричмондский) унаследовал увлечение автомобилями от деда, Фредерика Гордон-Леннокса. Тот даже устраивал у себя в поместье гонку Формулы-1. Соревнования проходили на дорожках вокруг близлежащего летного поля, построенного во время Второй мировой войны для защиты страны от немецких налетов. Конечно, «Гловер-Трофей» не входила в чемпионат Формулы-1, но тогда такое еще в принципе было возможно. В гонке принимали участие многие звезды первой величины: Стирлинг Мосс, Джон Сертиз, Майк Хоторн, Джек Брэбем, Жо Боннье, Брюс Макларен, Грэм Хилл, Джим Кларк.
Во время «Фестиваля скорости» поляны вокруг замка буквально уставлены разными автомобильными редкостями. А площадь перед замком украшена скульптурой — огромной стеллой, на верхушке которой закреплены гоночные машины. В этот раз центральной темой феcтиваля было 70-летие марки Porsche — так что вы догадываетесь, что за машины красовались на вершине.
Во всем, что касается быстрых машин, соревнований и рекордов, богатству экспозиции позавидует любой музей. Собственно, многие музеи и привезли сюда свои экспонаты. Например, компания Porsche в честь 70-летия марки выставила все машины, когда-либо побеждавшие в Ле-Мане.
А Мерседесовцы выкатили гоночную технику для гонок Гран-При — с довоенных времен до пятидесятых годов, сдобрив экспозицию и болидом McLaren Формулы-1, на котором в 1998 году выступал Мика Хаккинен.
И все же большинство экспонатов не увидеть ни в каком музее ни за какие деньги: это техника из частных коллекций. Конечно, гоночные «ягуары» пятидесятых годов не самая интересная тема — их полно на любых ретро-соревнованиях. Но остальное.... Какую эпоху и гоночную категорию ни возьми — на фестивале что-нибудь да найдется.
Гоночные «слоны» двадцатых годов? Вот французский Voisin с авиационным мотором, вот 24-литровый Napier из музея Brooklands. Бредите Формулой-1 шестидесятых-семидесятых годов? Здесь Лотусы, Макларены, Тиреллы... Может быть, могучие ле-мановские болиды группы C восьмидесятых годов? Я насчитал десяток прототипов Porsche, Jaguar, Lola, Spice. Болиды американской серии Indycar, раллийные прототипы группы B, ле-мановская техника, сток-кары серии NASCAR, машины для дрифта — такую эклектику еще поискать!
Но самое потрясающее даже не это. В какой-то момент всю эту технику начинают заводить. Не торопясь подходят механики, скидывают капоты... То и дело оживает то один исторический мотор, то другой. Вот булькает выхлопом круглобокий Lister-Jaguar, с подвыванием компрессора прогазовывается квадратная Lancia Delta S4, пламенем из прямоугольных выхлопных патрубков отплевывается довоенный Voisin. Если в вашей крови есть хоть капелька бензина, эта какофония не оставит вас равнодушным!
В каком музее можно не только заглянуть под капот экспонату, но и увидеть уникальные машины «в бою»? Причем многие — в очень бодром, практически «боевом» режиме. За рулем-то зачастую те же самые деды, что выступали на этих машинах в гонках!
Представьте, что вы искусствовед, и вам повезло подробно поговорить о живописи с Сезаном или Дали. Тогда вы поймете мои эмоции от встречи с пилотом и конструктором Родом Милленом: он лично провел мне экскурсию по построенной им полноприводной Тойоте, на которой он в 1994 году поставил рекорд «Пайкс Пика».
Но даже если автоспорт вас совсем не интересует, в Гудвуде найдется что посмотреть. Начинать можете прямо с VIP-парковки: я обнаружил на ней шестнадцать (!) Макларенов, пять Ferrari разных лет, несколько Maserati и Porsche c BMW без счета. В общем, понимаете: посетители здесь обеспеченные!
На случай, если вы как раз думаете, куда пристроить десяток-другой миллионов евро, в ходе фестиваля традиционно проводят аукцион Bonhams. В этот раз самым дорогостоящим лотом оказалось экспериментальное купе Aston Martin DB4GT Zagato, на котром когда-то выступал Джим Кларк — покупатель заплатил за машину 10 081 500 фунтов!
«Гудвуд» уже давно освоили автопроизводители — например, здесь впервые показали широкой публике новую Toyota Supra — правда, пока лишь в камуфляже.
Здесь же есть редкая возможность в одном месте посмотреть на самые удивительные спорткары от фирм, про которые слышали только специалисты. Экзотику собрали на стенде одного из главных спонсоров события — шинной компании Michelin. Знаете индийскую марку Vazirani? А она представила в Гудвуде суперкар Shul c турбиной, питающей гибридную силовую установку, и внешностью, созданной Кадзунори Ямаути — автором серии видеоигр Gran Turismo. Правда, гибридная начинка — в будущем, а сейчас посетителям показали лишь макет с неоткрывающимися дверями.
Зато напротив него на мишленовском стенде стоял вполне реальный суперкар Noble M500: оказывается, эта крохотная английская фирма еще жива, и подготовила среднемоторное купе с двигателем Ford Ecoboost V6 3.7 и стеклопластиковым кузовом.
А в экспозиции Michelin Supercar Paddock ещё больше суперкаров — и все, конечно же, «обуты» в шины флагманской линейки Pilot Sport Cup. Здесь и новейший Mclaren Senna с дополнительными окошками внизу дверей, и страшноватый, но ужасно редкий Lamborghini Centenario Roadster, и трековый Brabham BT62, и уже ставшие классикой машины из девяностых.
На лужайках Гудвуда организаторы собрали большинство самых важных суперкаров последней четверти века: мне повезло разом увидеть машины, которые знал по журналам еще со школы — сразу два McLaren F1, Jaguar XJ220, Ferrari F50, Bugatti EB110...
За день в поместье Гудвуд я успел сфотографировать практически все представленные автомобили — и снимки самых-самых мы разместили в этой статье. Но если вы решите последовать по моим стопам, и поедете в Гудвуд — послушайте совета: не жадничайте, и берите билет на весь уик-энд! Благо стоит это не так дорого — 150 фунтов на все четыре дня. Пытаться обойти все за восемь часов — это как обежать Третьяковку за час. \m