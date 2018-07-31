Почему «Гудвудский фестиваль скорости» будет интересен и миллионеру, и пенсионеру

В гостях у герцога
Почему «Гудвудский фестиваль скорости» будет интересен и миллионеру, и пенсионеру

Василий Костин
1 августа

Самолетом до Лондона — четыре часа. Еще чуть больше двух часов езды от аэропорта Хитроу — и я в Саутгемптоне, что на берегу Ла-Манша. А уж оттуда недалеко до цели моего путешествия — поместья герцога Ричмондского. Думаете, я обнаружил в себе дворянские корни, и, напялив фрак с цилиндром, прибыл на скачки? Вовсе нет: корреспондент «Мотора» Василий Костин еще в своем уме — в поместье Гудвуд я был на «Фестивале скорости».

Здесь можно снимать костюмные драмы по романам Джейн Остен. Для этого есть все: бескрайние поля, рощи, увитый плющом замок из серого камня и даже стадо в три тысячи овец и двести породистых коров. Площадь поместья огромная: 4700 гектар — это почти в 15 раз больше ВДНХ!

Чарльз Гордон-Леннокс, герцог Ричмондский

Чарльз Гордон-Леннокс, герцог Ричмондский

Но в этот уик-энд лужайки заставлены машинами посетителей, животных не видно. Миновав поля для гольфа, оказываешься в настоящем автомобильном царстве! Или точнее, герцогстве.

Нынешний хозяин поместья Чарльз Гордон-Леннокс (одиннадцатый герцог Ричмондский) унаследовал увлечение автомобилями от деда, Фредерика Гордон-Леннокса. Тот даже устраивал у себя в поместье гонку Формулы-1. Соревнования проходили на дорожках вокруг близлежащего летного поля, построенного во время Второй мировой войны для защиты страны от немецких налетов. Конечно, «Гловер-Трофей» не входила в чемпионат Формулы-1, но тогда такое еще в принципе было возможно. В гонке принимали участие многие звезды первой величины: Стирлинг Мосс, Джон Сертиз, Майк Хоторн, Джек Брэбем, Жо Боннье, Брюс Макларен, Грэм Хилл, Джим Кларк.

Во время «Фестиваля скорости» поляны вокруг замка буквально уставлены разными автомобильными редкостями. А площадь перед замком украшена скульптурой — огромной стеллой, на верхушке которой закреплены гоночные машины. В этот раз центральной темой феcтиваля было 70-летие марки Porsche — так что вы догадываетесь, что за машины красовались на вершине.

Во всем, что касается быстрых машин, соревнований и рекордов, богатству экспозиции позавидует любой музей. Собственно, многие музеи и привезли сюда свои экспонаты. Например, компания Porsche в честь 70-летия марки выставила все машины, когда-либо побеждавшие в Ле-Мане.

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Британский дизайнер Джерри Джуда каждый год создает новую скульптуру для фестиваля

Британский дизайнер Джерри Джуда каждый год создает новую скульптуру для фестиваля

Перед замком выстроились все самые важные спорткары Porsche

Перед замком выстроились все самые важные спорткары Porsche

Ранний Porsche 911 из фирменного музея — с короткой базой и двухлитровым мотором

Ранний Porsche 911 из фирменного музея — с короткой базой и двухлитровым мотором

Porsche 911 от фирмы Singer Vehicle Design: современная начинка в классическом кузове

Porsche 911 от фирмы Singer Vehicle Design: современная начинка в классическом кузове

Гоночный прототип Porsche 911 GT1-98, на котором выиграли «24 часа Ле-Мана» в 1998 году, не имел ничего общего с обычным купе модели 911

Гоночный прототип Porsche 911 GT1-98, на котором выиграли «24 часа Ле-Мана» в 1998 году, не имел ничего общего с обычным купе модели 911

Porsche 804 1962 года — одна из трех машин немецкой марки спроектированная для Формулы-1

Porsche 804 1962 года — одна из трех машин немецкой марки спроектированная для Формулы-1

Болиды Porsche разных лет проезжают перед зрительскими трибунами

Болиды Porsche разных лет проезжают перед зрительскими трибунами

Перед серийными Porsche — прототип 962 1989 года, принадлежавший команде Brun: от собратьев он отличался оригинальным оперением с отдельным антикрылом и углепластиковым монококом вместо алюминиевого

Перед серийными Porsche — прототип 962 1989 года, принадлежавший команде Brun: от собратьев он отличался оригинальным оперением с отдельным антикрылом и углепластиковым монококом вместо алюминиевого

Суперкар Porsche Carrera GT 2005 года с атмосферным мотором V10 мощностью 612 лошадиных сил

Суперкар Porsche Carrera GT 2005 года с атмосферным мотором V10 мощностью 612 лошадиных сил

На этом Porsche 911 RSR с бортовым номером 92 гонщики Майкл Кристенсен, Кевин Эстре и Лоран Вантор в этом году выиграли «24 часа Ле-Мана» в классе LMGTE Pro

На этом Porsche 911 RSR с бортовым номером 92 гонщики Майкл Кристенсен, Кевин Эстре и Лоран Вантор в этом году выиграли «24 часа Ле-Мана» в классе LMGTE Pro

До сих пор гоночный прототип Porsche LMP2000 никто не видел, а поначалу немцы даже отрицали факт его существования! Болид спроектировали в конце девяностых для Ле-Мана, но гоночную программу свернули, а средства направили на создание кроссовера Cayenne

До сих пор гоночный прототип Porsche LMP2000 никто не видел, а поначалу немцы даже отрицали факт его существования! Болид спроектировали в конце девяностых для Ле-Мана, но гоночную программу свернули, а средства направили на создание кроссовера Cayenne

А Мерседесовцы выкатили гоночную технику для гонок Гран-При — с довоенных времен до пятидесятых годов, сдобрив экспозицию и болидом McLaren Формулы-1, на котором в 1998 году выступал Мика Хаккинен.

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Шасси рекордного Mercedes W125: на нем Рудольф Караччиола в 1937 году разогнался до 432,7 километров в час

Шасси рекордного Mercedes W125: на нем Рудольф Караччиола в 1937 году разогнался до 432,7 километров в час

Двигатель V12 5.6 развивал свыше 700 лошадиных сил. Перед мотором хорошо видно оребренный корпус одного из пары компрессоров Roots. Металлический бак в носу — для охлаждения мотора

Двигатель V12 5.6 развивал свыше 700 лошадиных сил. Перед мотором хорошо видно оребренный корпус одного из пары компрессоров Roots. Металлический бак в носу — для охлаждения мотора

Mercedes привез в Гудвуд одиннадцать «серебряных стрел»: большинство — машины 30-50-х годов

Mercedes привез в Гудвуд одиннадцать «серебряных стрел»: большинство — машины 30-50-х годов

Между этими «серебряными стрелами» ровно 64 года: Mercedes W25 1934 года для гонок Гран-При и McLaren MP4/13 1998 года с мерседесовским мотором, на котором выступал Мика Хаккинен

Между этими «серебряными стрелами» ровно 64 года: Mercedes W25 1934 года для гонок Гран-При и McLaren MP4/13 1998 года с мерседесовским мотором, на котором выступал Мика Хаккинен

А это современный болид Формулы-1 — Mercedes AMG F1 W05 Hybrid 2014 года

А это современный болид Формулы-1 — Mercedes AMG F1 W05 Hybrid 2014 года

И все же большинство экспонатов не увидеть ни в каком музее ни за какие деньги: это техника из частных коллекций. Конечно, гоночные «ягуары» пятидесятых годов не самая интересная тема — их полно на любых ретро-соревнованиях. Но остальное.... Какую эпоху и гоночную категорию ни возьми — на фестивале что-нибудь да найдется.

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Впечатляющая экспозиция уникальных Ягуаров шестидесятых годов с штучными кузовами разных ателье. Вот купе XK120 от фирмы Pininfarina

Впечатляющая экспозиция уникальных Ягуаров шестидесятых годов с штучными кузовами разных ателье. Вот купе XK120 от фирмы Pininfarina

Jaguar D-Type, выкупленный дизайнером Джованни Микелотти после аварии в Ле-Мане и перестроенный из гоночного спайдера в туристическое купе

Jaguar D-Type, выкупленный дизайнером Джованни Микелотти после аварии в Ле-Мане и перестроенный из гоночного спайдера в туристическое купе

Jaguar XK150 c кузовом швейцарской фирмы Ghia-Aigle, внешность которого создал Пьетро Фруа

Jaguar XK150 c кузовом швейцарской фирмы Ghia-Aigle, внешность которого создал Пьетро Фруа

Jaguar XK140 1955 года, принадлежавший Бриджит Бардо. После случившейся в 1957 году аварии новый кузов для спорткара изготовило ателье Michelotti

Jaguar XK140 1955 года, принадлежавший Бриджит Бардо. После случившейся в 1957 году аварии новый кузов для спорткара изготовило ателье Michelotti

Гоночные «слоны» двадцатых годов? Вот французский Voisin с авиационным мотором, вот 24-литровый Napier из музея Brooklands. Бредите Формулой-1 шестидесятых-семидесятых годов? Здесь Лотусы, Макларены, Тиреллы... Может быть, могучие ле-мановские болиды группы C восьмидесятых годов? Я насчитал десяток прототипов Porsche, Jaguar, Lola, Spice. Болиды американской серии Indycar, раллийные прототипы группы B, ле-мановская техника, сток-кары серии NASCAR, машины для дрифта — такую эклектику еще поискать!

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Английский Napier-Railton 1933 года с авиационным мотором W12 объемом 24 литра

Английский Napier-Railton 1933 года с авиационным мотором W12 объемом 24 литра

Болид Фoрмулы-1 Tyrrell 005 1972 года

Болид Фoрмулы-1 Tyrrell 005 1972 года

Болид Lotus 49 Фoрмулы-1 в ливрее Gold Leaf

Болид Lotus 49 Фoрмулы-1 в ливрее Gold Leaf

12-цилиндровая Honda RA301 1968 года — последний автомобиль Honda, выступавший в Формуле-1 до возвращения японской марки в двухтысячных

12-цилиндровая Honda RA301 1968 года — последний автомобиль Honda, выступавший в Формуле-1 до возвращения японской марки в двухтысячных

Отполированый до зеркального блеска Lister Monzanapolis с мотором Jaguar 3.8

Отполированый до зеркального блеска Lister Monzanapolis с мотором Jaguar 3.8

Старички тоже могут дать прикурить!

Старички тоже могут дать прикурить!

Гудвуд — чуть ли не единственная возможность увидеть легенды американских гонок NASCAR по эту сторону Атлантики

Гудвуд — чуть ли не единственная возможность увидеть легенды американских гонок NASCAR по эту сторону Атлантики

Современная техника тоже здесь! Например, на этом Ford Fiesta WRC зажигал раллист Элфин Эванс. Валлиец выступает в чемпионате мира по ралли на такой же машине

Современная техника тоже здесь! Например, на этом Ford Fiesta WRC зажигал раллист Элфин Эванс. Валлиец выступает в чемпионате мира по ралли на такой же машине

Но самое потрясающее даже не это. В какой-то момент всю эту технику начинают заводить. Не торопясь подходят механики, скидывают капоты... То и дело оживает то один исторический мотор, то другой. Вот булькает выхлопом круглобокий Lister-Jaguar, с подвыванием компрессора прогазовывается квадратная Lancia Delta S4, пламенем из прямоугольных выхлопных патрубков отплевывается довоенный Voisin. Если в вашей крови есть хоть капелька бензина, эта какофония не оставит вас равнодушным!

В каком музее можно не только заглянуть под капот экспонату, но и увидеть уникальные машины «в бою»? Причем многие — в очень бодром, практически «боевом» режиме. За рулем-то зачастую те же самые деды, что выступали на этих машинах в гонках!

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Представьте, что вы искусствовед, и вам повезло подробно поговорить о живописи с Сезаном или Дали. Тогда вы поймете мои эмоции от встречи с пилотом и конструктором Родом Милленом: он лично провел мне экскурсию по построенной им полноприводной Тойоте, на которой он в 1994 году поставил рекорд «Пайкс Пика».

Но даже если автоспорт вас совсем не интересует, в Гудвуде найдется что посмотреть. Начинать можете прямо с VIP-парковки: я обнаружил на ней шестнадцать (!) Макларенов, пять Ferrari разных лет, несколько Maserati и Porsche c BMW без счета. В общем, понимаете: посетители здесь обеспеченные!

Гиперкар [Mclaren Senna](https://motor.ru/news/mclarensenna-10-12-2017.htm)

Гиперкар Mclaren Senna

На случай, если вы как раз думаете, куда пристроить десяток-другой миллионов евро, в ходе фестиваля традиционно проводят аукцион Bonhams. В этот раз самым дорогостоящим лотом оказалось экспериментальное купе Aston Martin DB4GT Zagato, на котром когда-то выступал Джим Кларк — покупатель заплатил за машину 10 081 500 фунтов!

«Гудвуд» уже давно освоили автопроизводители — например, здесь впервые показали широкой публике новую Toyota Supra — правда, пока лишь в камуфляже.

На трассе подъема на холм — прототип нового купе [Toyota Supra](https://motor.ru/news/supraatfos-12-07-2018.htm)

На трассе подъема на холм — прототип нового купе Toyota Supra

Здесь же есть редкая возможность в одном месте посмотреть на самые удивительные спорткары от фирм, про которые слышали только специалисты. Экзотику собрали на стенде одного из главных спонсоров события — шинной компании Michelin. Знаете индийскую марку Vazirani? А она представила в Гудвуде суперкар Shul c турбиной, питающей гибридную силовую установку, и внешностью, созданной Кадзунори Ямаути — автором серии видеоигр Gran Turismo. Правда, гибридная начинка — в будущем, а сейчас посетителям показали лишь макет с неоткрывающимися дверями.

Зато напротив него на мишленовском стенде стоял вполне реальный суперкар Noble M500: оказывается, эта крохотная английская фирма еще жива, и подготовила среднемоторное купе с двигателем Ford Ecoboost V6 3.7 и стеклопластиковым кузовом.

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На стенде шинников из Michelin — макет индийского гибридного суперкара Vazirani Shul

На стенде шинников из Michelin — макет индийского гибридного суперкара Vazirani Shul

По соседству на мишленовском стенде можно было увидеть новое купе M500 фирмы Noble

По соседству на мишленовском стенде можно было увидеть новое купе M500 фирмы Noble

Экспозиция Michelin Supercar Paddock включала быстрейшие машины современности: например, 800-сильный Mclaren Senna...

Экспозиция Michelin Supercar Paddock включала быстрейшие машины современности: например, 800-сильный Mclaren Senna...

...или Koenigsegg Agera из финальной серии с силовым агрегатом мощностью 1360 сил и углепластиковыми колесами

...или Koenigsegg Agera из финальной серии с силовым агрегатом мощностью 1360 сил и углепластиковыми колесами

Китайский электрический гиперкар Nio EP9 с четырьмя моторами суммарной мощностью 1360 лошадиных сил

Китайский электрический гиперкар Nio EP9 с четырьмя моторами суммарной мощностью 1360 лошадиных сил

Один из двадцати открытых спорткаров Lamborghini Centenario Roadster c мотором V12

Один из двадцати открытых спорткаров Lamborghini Centenario Roadster c мотором V12

Ferrari 488 в спецверсии Piloti Ferrari: такую машину продадут только участнику гоночных программ Ferrari

Ferrari 488 в спецверсии Piloti Ferrari: такую машину продадут только участнику гоночных программ Ferrari

Электрический суперкар Rimac Concept One из Хорватии с четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1088 лошадиных сил

Электрический суперкар Rimac Concept One из Хорватии с четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1088 лошадиных сил

Mclaren P1 GTR — трековый суперкар с гибридной силовой установкой мощностью 1000 сил. Новым такой стоит 1,98 миллиона фунтов стерлингов (свыше 163 миллионов рублей по нынешнему курсу)

Mclaren P1 GTR — трековый суперкар с гибридной силовой установкой мощностью 1000 сил. Новым такой стоит 1,98 миллиона фунтов стерлингов (свыше 163 миллионов рублей по нынешнему курсу)

Пилот этого McLaren 720S решил пройти трассу с дымком

Пилот этого McLaren 720S решил пройти трассу с дымком

Суперкар [Apollo Intensa Emozione](https://motor.ru/selector/apolloie.htm) из Гонконга — с атмосферным мотором V12 6.3, углепластиковым монококом и громадной прижимной силой

Суперкар Apollo Intensa Emozione из Гонконга — с атмосферным мотором V12 6.3, углепластиковым монококом и громадной прижимной силой

Трековый суперкар [Brabham BT62](https://motor.ru/news/brabhambt62-03-05-2018.htm) выпустят тиражом всего 70 машин. За миллион фунтов покупатель получит купе с углепластиковым монококом, атмосферным мотором V8 5.4 мощностью 730 сил, секвентальной коробкой передач Holinger и углерод-композитными тормозами

Трековый суперкар Brabham BT62 выпустят тиражом всего 70 машин. За миллион фунтов покупатель получит купе с углепластиковым монококом, атмосферным мотором V8 5.4 мощностью 730 сил, секвентальной коробкой передач Holinger и углерод-композитными тормозами

Роботизированный гоночный автомобиль Roborace проехал всю дистанцию подъема на холм в автоматичсеком режиме

Роботизированный гоночный автомобиль Roborace проехал всю дистанцию подъема на холм в автоматичсеком режиме

[Aston Martin V8 Cygnet](https://motor.ru/news/cygnet-v8-12-07-2018.htm) — самый странный автомобиль на фестивале: подразделение Q by Aston Martin снабдило малолитражку Cygnet агрегатами от модели V8 Vantage, в том числе и мотором V8 4.7 мощностью 436 сил

Aston Martin V8 Cygnet — самый странный автомобиль на фестивале: подразделение Q by Aston Martin снабдило малолитражку Cygnet агрегатами от модели V8 Vantage, в том числе и мотором V8 4.7 мощностью 436 сил

На гудвудских лужайках можно было встретить редкий Maserati MC12 Corsa 2006 года — чисто трековую версию суперкара MC12 со множеством компонентов от гоночного купе MC12 GT1...

На гудвудских лужайках можно было встретить редкий Maserati MC12 Corsa 2006 года — чисто трековую версию суперкара MC12 со множеством компонентов от гоночного купе MC12 GT1...

...и Ferrari F50 — флагманский суперкар из Маранелло, выпущенный в 1995 году

...и Ferrari F50 — флагманский суперкар из Маранелло, выпущенный в 1995 году

А это — новый [Ariel Atom](https://motor.ru/news/newarielatom-11-07-2018.htm). Впрочем, несмотря на серьезные конструктивные изменения, отличить его от старого задачка не из легких

А это — новый Ariel Atom. Впрочем, несмотря на серьезные конструктивные изменения, отличить его от старого задачка не из легких

А в экспозиции Michelin Supercar Paddock ещё больше суперкаров — и все, конечно же, «обуты» в шины флагманской линейки Pilot Sport Cup. Здесь и новейший Mclaren Senna с дополнительными окошками внизу дверей, и страшноватый, но ужасно редкий Lamborghini Centenario Roadster, и трековый Brabham BT62, и уже ставшие классикой машины из девяностых.

На лужайках Гудвуда организаторы собрали большинство самых важных суперкаров последней четверти века: мне повезло разом увидеть машины, которые знал по журналам еще со школы — сразу два McLaren F1, Jaguar XJ220, Ferrari F50, Bugatti EB110...

За день в поместье Гудвуд я успел сфотографировать практически все представленные автомобили — и снимки самых-самых мы разместили в этой статье. Но если вы решите последовать по моим стопам, и поедете в Гудвуд — послушайте совета: не жадничайте, и берите билет на весь уик-энд! Благо стоит это не так дорого — 150 фунтов на все четыре дня. Пытаться обойти все за восемь часов — это как обежать Третьяковку за час. \m

Иллюстрации: Василий Костин, Goodwood, Newspress, Michelin, Александр Марковский
Теги:
Гудвуд
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